Star Wars: Andor già rinnovata per una seconda stagione

Il thriller spionistico spin-off di Rogue One inizierà a girare la seconda stagione in autunno

Nonostante non ci sia alcuna notizia sulla data di rilascio della prima stagione, a quanto pare la serie di Star Wars Andor è già pronta ad iniziare la produzione della seconda stagione.

Sappiamo che con ogni probabilità a maggio ci sarà l’esordio su Disney+ di Obi-Wan Kenobi, già preannunciata al Disney+ Day e che appare come il modo migliore per festeggiare il prossimo May the 4th.

L’attesa per Obi-Wan Kenobi ha fatto passare un po’ sotto silenzio qualsiasi notizia riguardante Andor, serie prequel di Rogue One dedicata alla spia ribelle Cassian Andor, annunciata ancora nel 2018 ma rinviata più per vari problemi produttivi, non ultimi quelli legati alla pandemia.

Il thriller di spionaggio vanta un cast impressionante e ha sicuramente il potenziale per una storia avvincente, che può continuare nel tempo anche in futuro.

In un’intervista con DN.SE, l’attore Stellan Skarsgard ha confermato che Andor riceverà una seconda stagione. L’attore ha infatti dichiarato al periodico svedese che dopo una breve pausa, tornerà su alcuni set, incluso Andor, il prossimo autunno:

“Inizio con ‘Dune 2‘ a luglio. E poi in autunno, sarà il momento della seconda stagione della serie di Star Wars ‘Andor’.”

A causa dell’impennata di COVID-19, Andor ha subito ritardi che ne hanno prolungato la produzione. Lo stesso Skarsgard non è sicuro di quando inizierà lo streaming della prima stagione, ma ha suggerito che la data sarà selezionata tenendo presente l’uscita della seconda stagione:

“Non so quando inizieranno a trasmetterlo. Ci vorrà del tempo, in modo che non passerà troppo tempo tra la prima e la seconda stagione”.

È rassicurante ascoltare le parole di un membro del del progetto riguardo la seconda stagione di Andor. Molte voci suggerivano che lo spin-off di Rogue One sarebbe stato ideato sulla base di tre stagioni, ma le parole di Skarsgard sono il primo indicatore del fatto che le cose continueranno in veste ufficiale.

La prima stagione di Andor sarà di 12 episodi, il che rende un’ipotesi plausibile che anche la seconda serie abbia lo stesso numero di episodi. Voci precedenti sostenevano che la prima stagione sarebbe stata divisa in due, ma i commenti di Skarsgard sfatano tale ipotesi.

Con la serie che affronta un nuovo genere nell’universo di Star Wars, il thriller spionistico, Andor ha la possibilità di raccontare una nuova storia nell’arco di diverse stagioni che mostrerà gli elementi più oscuri della Ribellione.