Star Wars – Andor è una delle tante nuove serie presentate da Kathleen Kennedy, presidente e produttrice di Lucasfilm, nel corso dell’Investor Day 2020.

La serie, prequel dell’apprezzato film Rogue One – A Star Wars Story, arriverà nel corso del 2012 sulla piattaforma Disney+ e stando a quanto detto da Kathleen Kennedy si comporrà di 12 episodi.

Al momento non è stato specificato se la serie è prevista in più stagioni o se sarà limitata al suddetto numero di episodi.

A proposito di Star Wars – Andor

Star Wars – Andor è un thriller spionistico creato da Tony Gilroy, nel quale Diego Luna riprenderà il ruolo di Cassian Andor, la spia ribelle protagonista del film Rogue One.

Affiancano Luna Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Genevieve O’Reilly (nel ruolo di Mon Mothma).

La produzione è partita a metà Novembre a Londra.

Star Wars – Andor e gli altri progetti di Lucasfilm

Oltre a Star Wars – Andor nei prossimi anni arriveranno su Disney+ in esclusiva streaming i seguenti progetti:

Ahsoka , con Rosario Dawson ;

, con ; Rangers of the New Republic , spin-off di The Mandalorian;

, spin-off di The Mandalorian; Lando , serie evento di Justin Simien (Dear White People);

, serie evento di (Dear White People); Obi-Wan Kenobi , serie limitata con Ewan McGregor e Hayden Christensen ;

, serie limitata con e ; The Acolyte , la serie al femminile di Leslye Headland ;

, la serie al femminile di ; Star Wars: The Bad Batch , la serie animata sul gruppo omonimo;

, la serie animata sul gruppo omonimo; Star Wars: Visions , antologia realizzata da 10 studi di anime;

, antologia realizzata da 10 studi di anime; A Droid Story, che ci presenterà un nuovo droide guidato da R2-D2 e C-3PO.

Inoltre è stata confermata la stagione 3 di The Mandalorian e sono stati annunciati i film Rogue Squadron di Patty Jenkins (Wonder Woman) in arrivo a Natale 2023 e un film senza titolo di Taika Waititi (Thor: Ragnarok).

