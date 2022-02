La vita di Obi-Wan Kenobi in una nuova serie Marvel

In previsione dell’annunciata serie Disney+ la Marvel ha messo in cantiere una nuova miniserie a fumetti dedicata a Obi-Wan Kenobi, in uscita a Maggio. Con ogni probabilità la data di uscita sarà il 4 Maggio che quest’anno, oltre ad essere la tradizionale ricorrenza in cui si celebra Star Wars (May the 4th), cade giusto di mercoledì, il giorno in cui le nuove uscite Marvel vengono messe in vendita.

Ed è possibile che l’uscita della miniserie coincida anche con il rilascio della serie TV su Disney+, come si è lasciato su Twitter, in un tweet poi cancellato, l’Enterprise/Global Program Manager di Disney+ Brandon SanGiovanni.

Il team creativo Marvel incaricato di raccontare la storia di Obi-Wan Kenobi, sotto forma di una sorta di autobiografia raccontata nel corso della serie dallo stesso Obi-Wan, è composto da Christopher Cantwell (Iron Man, Doctor Doom) ai testi e Ario Anindito (Star Wars: The High Republic, Atlantis Attacks).

Ambientata negli “ultimi giorni” prima degli eventi di Star Wars: Una nuova speranza, la serie Obi-Wan della Marvel vedrà il fidato maestro Jedi raccontare e contestualizzare la sua vita e la sua carriera come membro della Guerra Jedi.

Cantwell, già anche creatore della serie TV Halt & Catch Fire, ha dichiarato a StarWars.com:

“Quello che amo di Obi-Wan è che è un personaggio dotato di grande pazienza e forza d’animo. Conserva la speranza e mantiene quella fiamma accesa anche nei momenti più bui. Ha perso il suo Maestro, il suo migliore amico… ha vissuto molto dolore. Ma continua ad andare avanti. Aspetta su Tatooine da decenni. È il concetto buddista di kshanti – la pazienza – personificato. È in grado di trattenere i barlumi di luce in mezzo al velo delle tenebre. Ogni numero affronta tematicamente la sua capacità di fare tutto ciò come persona”.

Oltre a Star Wars: Obi-Wan, la Marvel prevede anche di lanciare Star Wars Tales: Krrsantan # 1, una raccolta dei più memorabili exploit a fumetti del micidiale cacciatore di taglie Wookiee. Lo speciale one-shot raccoglie Star Wars (2015) # 14-15 e # 20, oltre a Star Wars: Doctor Aphra Annual # 1, che includono quindi anche lo scontro di Krrsantan con Obi-Wan Kenobi ambientato tra gli episodi III e IV e il suo scontro epico con il collega guerriero Wookiee Chewbacca.