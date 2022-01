The Book of Boba Fett: chi è il wookie nero apparso nel secondo episodio?

Nel corso delle sequenze apparse nel presente del secondo episodio di The Book of Boba Fett è apparso brevemente un wookie nero ben noto a chi segue le serie a fumetti di Star Wars.

Si tratta infatti di Black Krrsantan, un wookie cacciatore di taglie apparso per la prima volta in Darth Vader #1 del 2015, albo scritto da Kieron Gillen e disegnato da Salvador Larroca.

Rapito dal pianeta Kashykk, patria dei wookie, fu costretto a diventare un gladiatore al servizio dei fratelli Xonti, famigerati boss criminali. In seguito riuscì a fuggire e divenne un feroce cacciatore di taglie, al servizio di boss del crimine come Jabba (scontrandosi con Obi-Wan Kenobi su Tatooine) e dell’Impero.

Al servizio di Darth Vader il wookie nero ha lavorato per la prima volta insieme a Boba Fett, ma ai due furono dati incarichi distinti. In seguito è stato assoldato dall’archeologa Doctor Aphra, prima di darle la caccia per conto di Darth Vader.

Ha avuto anche modo di scontrarsi con Chewbacca in un epico scontro tra wookie, e non è detto che i due non possano reincontrarsi.

Black Krrsantan è stato una presenza ricorrente nel cast delle due serie a fumetti di Doctor Aphra. La sua apparizione nel secondo episodio di The Book of Boba Fett, dove appare al servizio dei gemelli Hutt cugini di Jabba, segna il suo esordio in un prodotto live action.

The Book of Boba Fett è una serie in 7 episodi diffusa settimanalmente su Disney+. Introdotta nel finale della seconda stagione di The Mandalorian, è prodotta da Jon Favreau, Dave Filoni e Robert Rodriguez. La serie vede protagonisti Temuera Morrison nel ruolo del cacciatore di taglie diventato signore del crimine Boba Fett e Ming-Na Wen nei panni del suo braccio destro Fennec Shand. Nel cast anche Jennifer Beals nel ruolo di Garsa Fwip e David Pasquesi nel ruolo del maggiordomo del sindaco Mok Shaiz.