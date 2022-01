Star Wars: Harrison Ford potrebbe tornare a interpretare Han Solo

Negli ultimi giorni si sono diffuse voci insistenti sulla possibilità che Harrison Ford potrebbe tornare ad interpretare il personaggio di Han Solo, ruolo ricoperto nella trilogia originale di Star Wars e nel primo capitolo dell’ultima trilogia, Il Risveglio della Forza.

Il personaggio di Han Solo è senza dubbio uno dei più amati dai fan, anche grazie all’iconica interpretazione da parte di Harrison Ford che ha caratterizzato come non mai questo contrabbandiere dallo spirito ribelle ma dotato di coraggio e senso della giustizia, affascinante e malandrino come molti altri personaggi successivi di Ford, a partire da Indiana Jones.

Nel 2018 ha ricevuto anche un film spin-off, Solo: A Star Wars Story, in cui il giovane Han era interpretato da Alden Ehrenreich, che però non ha avuto particolare successo nelle sale, portando la Disney a ripensare radicalmente lo sviluppo cinematografico del franchise di Star Wars e dando la priorità alle produzioni per Disney+ in questa fase.

Così, dopo la seconda stagione di The Mandalorian è stata messa in cantiere The Book of Boba Fett, la serie dedicata al cacciatore di taglie che nella trilogia originale dava la caccia proprio a Han Solo.

È proprio questa la sede in cui, secondo i rumor, dovremmo rivedere Han Solo, probabilmente nel finale di stagione richiamando un altro ritorno a sorpresa, quello di Luke Skywalker nel finale della scorsa stagione di The Mandalorian.

Nonostante Harrison Ford abbia ormai 79 anni, la Lucasfilm avrebbe preferito affidarsi a lui e al processo di ringiovanimento digitale già sperimentato con successo su Mark Hamill piuttosto che richiamare un Alden Ehrenreich che non ha mai conquistato del tutto il pubblico.

Il giornale inglese The Sun infatti riporta che Ford ha passato tre giorni a Londra per girare alcune scene per un cameo nell’episodio finale di The Book of Boba Fett.

Dal punto di vista narrativo, la presenza di Han Solo in The Book of Boba Fett potrebbe essere legato a quella di colei che si potrebbe rivelare l’antagonista principale della serie: Qi’ra, l’amore perduto di Han (interpretato da Emilia Clarke in Solo: A Star Wars Story), che ricopre il ruolo di leader dell’organizzazione criminale Crimson Dawn (per conto di Darth Maul) e che è già al centro degli ultimi eventi delle serie a fumetti di Star Wars,