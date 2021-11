The Book of Boba Fett – numero di episodi, nuovi promo e poster italiani

The Book of Boba Fett, la serie originale di Star Wars nata da una costola dell’apprezzata The Mandalorian, sarà disponibile su Disney+ in esclusiva dal 29 Dicembre 2021.

Di seguito il nuovo promo in Italiano:

E i poster di Boba Fett e Fennec Shand:

È stato inoltre reso noto che la serie si comporrà di 7 episodi.

The Book of Boba Fett è lo spin-off di The Mandalorian annunciato a sorpresa dopo la fine della seconda stagione della serie sul Mandaloriano e Grogu.

Temuera Morrison ha interpretato il ruolo di Boba Fett in The Mandalorian e tornerà a interpretare l’iconico cacciatore di taglie in questo spin-off.

Disney descrive la serie come una emozionante avventura di Star Wars.

Segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nella criminalità della Galassia quando ritornano alle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio una volta controllato da Jabba the Hutt e dalla sua criminalità organizzata.

Ming-na Wen torna a interpretare la mercenaria Fennec Shand.

Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono i produttori esecutivi.

Karen Gilchrist e Carrie Beck sono i co-produttori esecutivi.

John Bartnicki è il produttore e John Hampian è un co-produttore.

Star Wars: The Mandalorian Stagione 2 ha esordito Venerdì 30 Ottobre 2020 in esclusiva su Disney+ e si è conclusa Venerdì 18 Dicembre 2020 con il capitolo 16 intitolato Il Salvataggio.