The Mandalorian Stagione 2 si è conclusa Venerdì 18 Dicembre 2020 con il capitolo 16 intitolato Il Salvataggio (qui la nostra recensione).

Al termine di una scena post titoli di coda è stato annunciato The Book of Boba Fett (Il Libro di Boba Fett), in arrivo a Dicembre 2021.

Al momento non è stato specificato se Il Libro di Boba Fett sarà il contenuto di The Mandalorian Stagione 3 (prevista per lo stesso periodo) o la rumoreggiata serie spin-off dedicata completamente all’iconico cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison e alla sua partner Fennec Shand (Ming-Na Wen).

The Mandalorian, i dettagli

Star Wars: The Mandalorian 2 ha esordito lo scorso 30 Ottobre in esclusiva su Disney+; il servizio di streaming descrive così la trama della serie:

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e raccogliendo alleati, mentre cercano di farsi strada in una galassia piena di pericoli nella tumultuosa era dopo il crollo dell’Impero Galattico.

Il cast è composto da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Temuera Morrison, Katee Sackhoff, Timothy Olyphant e Michael Biehn.

La prima stagione, anch’essa di 8 episodi, è stata diffusa negli Stati Uniti tra il 12 Novembre e il 27 Dicembre 2019; in Italia è uscita dal 24 Marzo al 1 Maggio 2020 sempre su Disney+. Il primo episodio è stato trasmesso in anteprima su Italia 1 il 22 Marzo 2020.

The Mandalorian e il futuro di Star Wars

I prossimi progetti seriali e cinematografici di Star Wars comprendono:

Ahsoka , con Rosario Dawson ;

, con ; Andor , prequel di Rogue One – A Star Wars Story;

, prequel di Rogue One – A Star Wars Story; Rangers of the New Republic , spin-off di The Mandalorian;

, spin-off di The Mandalorian; Lando , serie evento di Justin Simien (Dear White People);

, serie evento di (Dear White People); Obi-Wan Kenobi , serie limitata con Ewan McGregor e Hayden Christensen ;

, serie limitata con e ; The Acolyte , la serie al femminile di Leslye Headland ;

, la serie al femminile di ; Star Wars: The Bad Batch , la serie animata sul gruppo omonimo;

, la serie animata sul gruppo omonimo; Star Wars: Visions , antologia realizzata da 10 studi di anime;

, antologia realizzata da 10 studi di anime; A Droid Story , che ci presenterà un nuovo droide guidato da R2-D2 e C-3PO;

, che ci presenterà un nuovo droide guidato da R2-D2 e C-3PO; Rogue Squadron di Patty Jenkins ;

di ; Un film senza titolo di Taika Waititi.

Inoltre a Gennaio 2021 debutterà la linea di romanzi e fumetti ambientati nell’Alta Repubblica, che in Italia vedremo a Giugno 2021 grazie a Panini Comics.

