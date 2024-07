Tra le uscite J-POP Manga del 3 luglio 2024 troviamo DanDaDan 13, in cui le avventure di Momo e Mr. Occulto vanno avanti in direzioni sempre più folli e impreviste tra eventi soprannaturali e alieni.

Proseguono, inoltre, le commedie slice of life Insomniacs After School con il volume 11 della serie e Skip & Loafer 7.

Continuano Danmachi – Sword Oratoria 24, I Quattro Fratelli Yuzuki 13, Kemono Jihen 20, The War Of Greedy Witches 7, Crazy Food Truck 3.

Le uscite J-POP Manga del 3 luglio 2024

RISTAMPE

Dungeon Food 6, 11

Girl from the Other Side 1, 5, 8

Dark Souls – Redemption 1

Hell’s Paradise – JigoKuraku 9

Trigun Maximum 8, 9

USCITE DIGITALI

DanDaDan 13

I quattro fratelli Yuzuki 13

Skip & Loafer 07

Squalificati – Ranger Reject 10 e 11

