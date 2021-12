DanMachi – la stagione 1 doppiata è su Anime Generation

DanMachi – È Sbagliato Cercare di Incontrare Ragazze in un Dungeon? Familia Myth è arrivata su Anime Generation, il canale a pagamento di Yamato Video su Prime Video.

La prima stagione della serie anime che adatta le light novel di Fujino Omori e Suzuhito Yasuda, edite da J-POP in Italia, è ora disponibile per la prima volta con il doppiaggio italiano.

Graziano Galoforo ha diretto il doppiaggio, il cast dell’edizione italiana di DanMachi include:

Bell Cranel: Jacopo Calatroni

Estia: Valentina Pallavicino

Aiz Wallenstein: Deborah Morese

Liliruca Arde: Veronica Cuscusa

Welf Crozzo: Ruggero Andreozzi

Loki: Ludovica De Caro

Finn Deimne: Simone Lupinacci

Bete Loga: Davide Fumagalli

Tione Hiryute: Federica Simonelli

Tiona Hiryute: Elisa Giorgio

Riveria Ljos Alf: Gea Riva

Gareth Landrock: Massimiliano Lotti

Hermes: Renato Novara

Anya Fromel: Laura Cherubelli

Eina Tulle: Francesca Bielli

Syr: Giulia Maniglia

Ryu Lion: Katia Sorrentino

Freya: Beatrice Caggiula

Ganesha: Gabriele Donolato

Hephaistos: Tania De Domenico

Miach: Stefano Pozzi

Misha Flott: Giada Bonanomi

Ged Raish: Andrea Beltramo

Demeter: Jolanda Granato

Ottar: Valerio Amoruso

Zeus: Pietro Ubaldi

Mord Latro: Gianluca Iacono

Takemikazuchi: Paolo De Santis

Kashima Ouka: Massimo Triggiani

Asfi Al Andromeda: Martina Felli

Hitachi Chigusa: Giulia Bersani

Guile India: Edoardo Lomazzi

Yamato Mikoto: Martina Tamburello

Bors Elder: Marco Balzarotti

Scott Olds: Alessandro Zurla

Bell Cranel è un giovane avventuriero che affronta i pericolosi dungeon da solo.

A differenza dei normali avventurieri, che lo fanno bramosi di fama e ricchezze, lui è spinto solo dal desiderio di poter casualmente incontrarvi una ragazza e diventare un eroe davanti ai suoi occhi, come nelle storie che gli raccontava da piccolo il nonno.

Inizialmente la sua unica amica è Estia, una dea che si prende costantemente cura di lui in quanto innamorata persa e gelosissima di qualsiasi ragazza che gli si avvicini.

Ma ben presto la loro famiglia accoglierà nuovi e strampalati membri!