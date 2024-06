Dandadan: un nuovo trailer rivela novità sull’anime

Dandadan si preannuncia come una delle serie anime del 2024 da guardare assolutamente. Non molto tempo fa alcune voci di corridoio annunciavano che la commedia romantica d’azione sarebbe arrivata in televisione e l’hype per Dandadan era al culmine. Con il coinvolgimento di uno studio di animazione come Science Saru, Dandadan ha grandi aspettative da soddisfare e ora il suo ultimo trailer ha rivelato alcuni dettagli impressionanti sulla qualità dell’animazione.

Come si può vedere in cima al presente articolo, è arrivato un nuovo trailer della prima stagione anime di Dandadan. Questo offre uno sguardo migliore sulla serie, mentre personaggi come Momo e Ken sono al centro della scena. Grazie a Science Saru, l’adattamento anime appare pieno di colori intensi ed è ricco di azione frenetica. In questo modo non ci sono dubbi sul fatto che tutti gli appassionati e i curiosi non mancheranno al debutto di Dandadan, disponibile questo ottobre.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Planet Manga del 27 giugno 2024

Ricordiamo anche che Fuga Yamashiro farà il suo debutto come regista con Dandadan e Hiroshi Seko sta supervisionando la sceneggiatura. Attualmente, l’anime di successo andrà in onda settimanalmente su JNN all’estero. Netflix e Crunchyroll trasmetteranno entrambi Dandadan questo autunno e GKIDS ha anche concesso in licenza la serie.

Dandadan è un manga scritto e disegnato da Yukinobu Tatsu, serializzato sulla rivista digitale Shonen Jump+ di Shūeisha dal 2021. In Italia il manga è arrivato in seguito al Napoli Comicon tenutosi nel 2022, con Edizioni BD che ha annunciato l’acquisizione del manga, pubblicato sotto l’etichetta J-Pop a partire dal 21 settembre 2023.

Gli eventi ruotano attorno a Ken Takakura, un ragazzo vittima di atti di bullismo. Un giorno, il giovane inizia a dialogare per caso con la sua compagna di classe Momo Ayase. Lui è un fanatico dell’occulto, mentre lei crede soltanto nei fantasmi. I due, per una scommessa, decidono di recarsi separatamente in zone associate sia all’occulto che al soprannaturale. Visitando i rispettivi luoghi, entrambi si devono ricredere e inizia così la loro avventura.

Fonte – Comicbook