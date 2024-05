Dazzler: la popstar degli X-Men in un tour mondiale

È stata annunciata Dazzler, la prima miniserie realizzata nell’ambito del rilancio degli X-Men intitolato From the Ashes con protagonista l’eroina cantante che si vocifera possa comparire in Deadpool & Wolverine interpretata da Taylor Swift.

Con la caduta di Krakoa, il sogno di coesistenza degli X-Men non è mai stato così irraggiungibile. Per fortuna, la principessa pop dei mutanti ha una canzone che unirà le masse – e che le farà ottenere un grosso bersaglio sulla schiena – in una nuovissima serie in quattro numeri di scritta dall’astro nascente della Marvel Jason Loo (Sentry, Infinity Paws) e dallo straordinario disegnatore esordiente Rafael Loureiro. Dazzler sarà lanciata a settembre come parte della nuova era degli X-Men From the Ashes!

Let the music play! 🎤 🎶 Mutantkind’s pop princess, Alison Blaire, lights up the world in a new #MarvelComics solo series ‘Dazzler,’ dropping this September. Learn more: https://t.co/8J5isYSp02 pic.twitter.com/DQPqDSojUQ — Marvel Entertainment (@Marvel) May 15, 2024

Alison Blaire ha avuto una carriera solista di successo al di fuori degli X-Men negli anni ’80 con la serie Dazzler, durata a lungo e ricordata con affetto dai fan, e recentemente è stata protagonista di X-Terminators. Ora è tornata per ispirare un’intera nuova generazione, diffondendo un messaggio d’amore e accettazione uno spettacolo sold-out alla volta.

Il suo tour è per tutti, ma nel backstage Alison è affiancata da una squadra di mutanti: il capo della sicurezza Domino, la guardia personale Strong Guy, il roadie Uomo Multiplo, la batterista Shark Girl e l’esperta pubblicitaria Wind Dancer! Il fervore anti-mutanti non è mai stato così personale, ma chiunque cerchi di spegnere la luce di Dazzler dovrà affrontare la musica!

Fiera e orgogliosa come mutante e di nuovo in viaggio! Dazzler, la scintillante cantante mutante della Marvel, è entrata e uscita dalle luci della ribalta nel corso degli anni, ma ora è finalmente arrivato il momento di tornare al centro della scena! Dazzler si imbarca in un nuovo tour mondiale, culmine e celebrazione della sua intera carriera musicale. Ma mentre Dazzler è pronta a concentrarsi sulla sua musica, il suo status di celebrità-mutante e una violenta aggressione potrebbero mettere da parte l’intera impresa prima ancora che inizi…

Seriously, I am completely in the dark on movie castings and regret adding fuel to any speculation. But I hope it does happen and will watch every new trailer to find any clues pic.twitter.com/BFlAWmSFUl — Jason Loo (@Rebel_Loo) May 16, 2024

Jason Loo, che in ogni numero di Dazzler presenterà anche il testo di una canzone di Alison, ha dichiarato:

“Rafael e io stiamo dando a tutti l’accesso al backstage del più grande spettacolo del decennio: il Dazzler World Tour! Sembra eccitante? Non per Dazzler, che sta affrontando tonnellate di pressioni da parte di ogni sorta di persone che cercano di cancellare i suoi spettacoli. Ma non si arrenderà senza combattere”.

Rafael Loureiro ha aggiunto:

“Da quando ho memoria, sono sempre stata pazzo di due cose: la musica e disegnare fumetti. Pensare di poter combinare entrambe le passioni nel mio debutto alla Marvel va oltre i miei sogni più sfrenati. Non solo, ma con un personaggio degli X-Men così straordinario come Dazzler, dovevo assolutamente cogliere l’occasione! Quando ho letto la sceneggiatura di Jason, continuavo a pensare tra me e me: “Oh, mi divertirò tantissimo con questa storia!”. Ora, Dazzler ha un posto speciale nel mio cuore e posso quasi sentirla cantare nella mia testa a ogni pagina che disegno. Sono onorato di far parte di questo progetto, che la porta sotto i riflettori di tutti i lettori e la eleva al posto che le spetta come super star!”.