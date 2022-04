Le X-Girls faranno letteralmente fuochi d’artificio in X-Terminators

Carlos Gomez l’aveva anticipato sui social, ora la Marvel ha annunciato ufficialmente X-Terminators, una nuova miniserie in cinque numeri degli X-Men che promette letteralmente fuochi d’artificio!

Con una formazione tutta al femminile composta da Wolverine, Jubilee, Boom-Boom e Dazzler, dovremmo aspettarci botti e spettacoli di luce a tutto spiano!

Tra i poteri di Dazzler (che può convertire il suono il luce), Boom-Boom (che crea delle “bombe a tempo) e Jubilee (che può generare dei plasmoidi di energia, praticamente dei “fuochi d’artificio”), queste X-Terminators sembrano più adatte a festeggiare il 4 luglio che ad imbarcarsi in qualche missione con la taciturna e silenziosa Laura Kinney, Wolverine.

Invece, proprio a luglio, la scrittrice Leah Williams (X-Factor, Trial of Magneto) e il disegnatore Carlos Gómez (Amazing Spider-Man) porteranno Dazzler, Jubilee, Boom-Boom e Wolverine in un viaggio caotico attraverso un angolo oscuro del sottobosco Marvel in un’avventura influenzata dai film grindhouse. I fan possono aspettarsi un sacco di sangue, sudore e dolce VENDETTA in questa fresco nuovo approccio agli allegri mutanti della Marvel!

Nella tipica maniera degli X-Men, quella che inizia come una notte selvaggia diventa ancora più folle quando Jubilee, Boom-Boom e Dazzler vengono rapite e gettate in elaborate trappole mortali da un nuovo misterioso esercito di nemici.

Cosa possono queste fare tre fiere mutanti con il potere di far saltare in aria le cose? Aspettatevi un tipo di avventura hardcore, alimentata al neon, cupa e sporca, diversa da qualsiasi altra mai vista prima nella storia degli X-Men, con tutte le esplosioni di luce, i fuochi d’artificio, le bombe a orologeria e le risse che potete immaginare!

La serie uscirà anche con un disclaimer riguardante i contenuti non proprio adatti a tutti, come sottolinea la stessa Leah Williams:

“Sono entusiasta di quanto sia allegramente trasgressivo questo libro: è sexy, stupido e caotico. Uno dei miei momenti preferiti nella realizzazione di questo libro è stato quando Jordan [D. White, l’editor della serie] ha chiesto: ‘Cosa ne pensi… Parental Advisory per questo libro? O solo T+?… Sono più propensa a PA.’”

Carlos Gomez ha aggiunto: