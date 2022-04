Una serie degli X-Terminators con Dazzler?

Sembra che sia in lavorazione una nuova serie mutante dedicata agli X-Terminators, un gruppo che in questa incarnazione dovrebbe prevedere anche la presenza di Dazzler, personaggio ultimamente un po’ ai margini delle vicende degli X-Men.

Secondo quanto riporta Bleeding Cool, il disegnatore Carlos Gomez pubblicato sul suo feed Instagram un reel secondo il quale starebbe attualmente lavorando a un nuovo fumetto di X-Terminators per la Marvel Comics. In precedenza, Carlos Gomez ha lavorato per la Marvel in Amazing Spider-Man, Captain Marvel, America Chavez, Amazing Mary Jane, X-Factor, Uncanny X-Men, Secret Warps e altri.

In realtà potrebbe anche trattarsi di un serial da pubblicare nella serie online Infinity Comic X-Men Unlimited, un settimanale in formato a scorrimento orizzontale pubblicato su Marvel Unlimited.

Con X-Men Unlimited: Latitude in realtà è appena iniziata anche la ristampa in versione cartacea delle storie pubblicate online, anche ovviamente riadattate per il nuovo formato. Anche altri serial come Hulkling and Wiccan verranno ristampati in cartaceo.

Dazzler è Alison Blaire, una supereroina mutante che può trasformare il suono in luce, potere che l’ha aiutata anche nella sua vita da pop star.

Personaggio creato sull’onda della mania per la disco music, sfoggiava un paio di pattini a rotelle e un costume di paillettes. Originariamente creato in un accordo tra Casablanca Records e Marvel Comics, doveva essere una sorta di tie-in per una vera popstar, che avrebbe inciso un disco e fatto vere e proprie esibizioni di concerti.

L’accordo è poi naufragato e il personaggio è apparso nei fumetti Marvel a partire dal 1980. Dazzler è stato creato Tom DeFalco, John Romita Jr e altri nel comitato creativo. Ha avuto una serie di fumetti durata quattro anni, la graphic novel Dazzler: The Movie, una miniserie con coprotagonista Hank McCoy chiamato Beauty And The Beast e si è quindi unita agli X-Men durante i loro giorni australiani.

È stata membro di Excalibur e della formazione internazionale degli X-Treme X-Men.

X-Terminators erano originariamente il nome usato da X-Factor, ovvero Angel, Beast, Cyclops, Iceman e Marvel Girl, travestiti da una nuova pericolosa squadra di mutanti, per scopi politici e pubblici. Un’altra squadra di X-Terminators è nata nel periodo di Inferno. composto da Boom-Boom, Rusty Collins, Rictor, Skids, Wiz-Kid e dai bambini mutanti Leech e Artie Maddicks. Wiz-Kid è recentemente tornato sulle scene nella serie S.W.O.R.D., mentre Rictor è un membro di Excalibur e compare nel seguito Knights of X.