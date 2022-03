Judgment Day inizia a Giugno: ecco il trailer

A.X.E.: Judgment Day si avvicina a passi da gigante, o meglio, a passi da Celestiale, e la Marvel ha pubblicato un trailer che riassume le tappe di avvicinamento alla grande saga estiva.

Nel trailer di Judgment Day si mette in luce come gli Avengers siano diventati una sorta di superpotenza globale, operando all’interno del cadavere di un Celestiale, mentre gli X-Men hanno sconfitto la morte e vivono nella loro nazione utopica di Krakoa.

Gli Eterni, dal canto loro, sono entrati in un nuovo ciclo vitale con gli stessi compiti innati di sempre: proteggere “la Macchina” (ovvero il pianeta Terra) e combattere i Devianti… Ma se ora identificassero le mutazioni come deviazioni, e quindi i Mutanti come Devianti? Ne consegue un feroce assalto a Krakoa, con gli eroi più potenti della Terra intrappolati nel mezzo. Anni di tensione portano a un’eruzione vulcanica mentre due mondi bruciano!

Queste sono le premesse che convergeranno in A.X.E.: Eve of Judgment # 1 di giugno, un numero di preludio in cui, sotto una copertina di Carlos Pacheco, Kieron Gillen collaborerà con l’artista Pasqual Ferry per presentare l’apertura del conflitto apocalittico. Dopodiché, la saga verrà raccontata attraverso sei numeri esplosivi in ​​A.X.E.: Judgment Day, la miniserie di che racconta l’evento principali che verrà lanciata a luglio, oltre a vari tie-in in altre serie dell’universo Marvel.

Come già riportato, il team creativo di A.X.E.: Judgment Day sarà composto dallo stesso Gillen e da Valerio Schiti, con copertine di Mark Brooks.

Una straordinaria odissea che lascerà un profondo impatto emotivo sulla mitologia Marvel, A.X.E.: Judgment Day legherà tra loro alcuni sviluppi radicali di trama degli ultimi anni, tra cui la scoperta dell’immortalità da parte degli X-Men, la ritrovata conoscenza degli Eterni sul loro scopo e i Vendicatori che riuniscono la loro potente formazione nella loro base nel corpo di un Celeste caduto.

