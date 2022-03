Hellfire Gala e gli Avengers storici sulla strada per Judgment Day

A Giugno X-Men e Avengers si avvicinano alla deflagrazione di Judgment Day in maniera separata: da un lato l’annuale Hellfire Gala organizzato da Emma Frost, dall’altra la lotta contro Mefisto e l’alleanza con un gruppo di “Avengers storici” della Seconda Guerra Mondiale.

Il grande evento estivo Marvel adesso viene indicato come A.X.E.: Judgment Day, evidenziando le iniziali di Avengers, X-Men ed Eternals. Prima di addentrarsi però nelle vicende dello scontro su tre fronti che si sta preparando sulle pagine di Eternals, X-Men e Avengers devono ancora fare i conti con le storyline attualmente in corso sulle rispettive testate.

In X-Men # 12 Gerry Duggan e Pepe Larraz presentano il grande climax del primo anno degli X-Men krakoani! Alla vigilia dell’Hellfire Gala, le minacce agli X-Men si sono fatte più pressanti da tutte le direzioni. Le macchinazioni segrete del dottor Stasis, il terrore di Gameworld, persino la minaccia che i segreti degli X-Men vengano svelati… tutto ha portato a questa storia!

In Immortal X-Men # 4 Kieron Gillen (architetto di Judgment Day) viene affiancato da Michele Bandini per una storia ambientata durante l’Hellfire Gala (che sarà raccontato in uno speciale fuori serie) ricca di drammi, rivelazioni e tradimenti da parte di uno scioccante ospite non invitato! Emma Frost farà di tutto per proteggere i bambini, incluso il suo “bambino” metaforico che è l’Hellfire Gala. L’anno scorso è stato un successo fantastico. Non le piacerebbe se qualcuno rovinasse il secondo. Non le piacerebbe per niente…

Infine, in Avengers # 57, Jason Aaron e Javier Garrón presentano gli Eroi più Potenti della Storia! Gli Avengers sono persi nel tempo e, se vogliono fermare il grande piano di Mefisto, avranno bisogno dell’aiuto di alcuni dei più grandi eroi della storia, le cui storie non sono mai state raccontate. Come il mistico eroe di guerra, il sergente Szardos, Soldato Supremo della Seconda Guerra Mondiale, e il suo squadrone di soldati soprannaturali, gli Invasori Segreti.