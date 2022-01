La Marvel ha diffuso sui canali social i primi teaser di Judgment Day, la saga prevista per quest’estate in cui si fronteggeranno Avengers, X-Men ed Eternals.

Nelle storie attuali degli Eterni si sono già viste le prime avvisaglie, sia nello speciale Celestia che ha raccontato del primo incontro tra gli Eterni e gli Avengers di 1.000.000 di anni fa che negli ultimi numeri della serie regolare, che hanno preparato la strada per lo scontro con gli Avengers.

Gli eroi più potenti della Terra attualmente hanno stabilito il loro quartier generale all’interno del corpo del primo Celestiale caduto sulla Terra, il Progenitore, la cui morte all’alba della nascita della vita ha causato lo sviluppo dei superpoteri nella storia.

L’attuale Monte Avengers è reputato un luogo sacro dagli Eterni, che mal sopportano la presenza dei Vendicatori all’interno della loro reliquia.

Il primo teaser di Judgment Day riporta una frase di Tony Stark, che afferma.

“Parlando in senso lato, sono a favore dell’arroganza. Ma… come diavolo pensi che riusciremo a creare un dio in poche ore?”

Un secondo teaser riporta una frase del machiavellico Druig che esplicita il coinvolgimento degli X-Men (la cui serie Immortal X-Men sarà scritta Kieron Gillen, stesso scrittore di Eternals):

“Per un milione di anni, la Terra è stata protetta dai Devianti. Ma abbiamo commesso un errore… Ne abbiamo mancati alcuni. I mutanti.”

A quanto pare gli Eterni assimilano i mutanti ai loro nemici giurati, i Devianti, e questo non potrà che metterli in conflitto tra loro. Come recita l’ultimo teaser, attribuito alla veggente mutante Destiny, alias Irene Adler:

“Ci sarà sempre la guerra. Questa è l’unica cosa di cui possiamo sempre essere certi.”