Eternals contro Avengers sulla strada per Judgment Day

Nell’attesa di leggere Immortal X-Men di Kieron Gillen, l’autore sta già mettendo i suoi Eternals contro gli Avengers, preparando la strada per l’evento Judgment Day previsto per l’estate.

La Marvel ha infatti rilasciato la cover di Eternals # 11, che vede proseguire il conflitto contro gli Avengers raffigurando Kingo contro Captain America e che presenta il primo richiamo in copertina a Judgment Day. L’albo sarà il primo della serie a non presentare i disegni dell’artista regolare Esad Ribic (autore solo della copertina), bensì quelli di Guiu Villanova, disegnatore già visto all’opera su Punisher, Venom e Weapon H.

Nell’ultimo anno, lo scrittore Kieron Gillen e l’artista Esad Ribić hanno rivoluzionato la mitologia degli Eterni nella loro acclamata corsa su Eternals. Verità a lungo nascoste sulla natura di questi esseri simili a divinità sono state rivelate, cambiando per sempre il loro ruolo nell’Universo Marvel. E tutto questo li metterà in rotta di collisione con gli eroi più potenti della Terra!

Apparentemente il confronto arriverà dopo il “pellegrinaggio” pianificato degli Eterni al luogo sacro della loro razza, ovvero il cadavere del Celestiale Progenitore, con gli Avengers che lo hanno trasformato nel loro quartier generale, che inizierà in Eternals #10, la cui copertina vedeva Ikaris fronteggiare Captain Marvel.

Secondo la Marvel, Capitan America e gli Avengers hanno chiuso con i segreti e vorranno spiegazioni dagli Eterni.

Questo primo confronto che vede Eternals contro Avengers è solo l’inizio di Judgment Day, un affresco ben più ampio che coinvolgerà, a partire dall’albo Avengers/X-Men previsto per il Free Comic Book Day, anche i mutanti. Il ruolo dei Celestiali nell’evoluzione umana e mutante avrà probabilmente un ruolo rilevante nella vicenda.

Non è un caso che Kieron Gillen sia in procinto di esordire anche come scrittore di Immortal X-Men, la saga che racconterà gli eventi riguardanti il Concilio Silente che governa la nazione mutante di Krakoa, raccogliendo il testimone di “Deus X Machina” mutante da Jonathan Hickman.