Judgment Day: Kieron Gillen e Valerio Schiti il team creativo dell’evento Marvel dell’estate

Dopo vari teaser e suggerimenti, sul sito della Marvel è stato pubblicato l’annuncio ufficiale di Judgment Day, la saga di Kieron Gillen e Valerio Schiti che da luglio metterà gli uni contro gli altri X-Men, Avengers e Eternals.

Kieron Gillen e Valerio Schiti vengono indicati come il team creativo dell’evento, anche se non è specificato se si tratti di uno speciale o di una miniserie, né se la storia coinvolgerà le serie regolari ed eventualmente in quale misura.

Sicuramente Gillen, che già sta ridefinendo il mito degli Eterni in Eternals e che presto prenderà il posto di Jonathan Hickman alla guida delle serie mutanti con Immortal X-Men, farà convogliare il suo lavoro sulle due testate nell’evento. Ma anche le recenti trame di Avengers di Jason Aaron e Javier Garron sembrano andare nella direzione di questo conflitto.

E Schiti, che ha già dimostrato di essere un magistrale narratore di eventi in titoli come Empyre e Inferno, regalerà l’azione mozzafiato e le emozioni ad alto impatto che trasudano dalle tavole quando questi titani si scontrano.

Gli X-Men hanno raggiunto l’immortalità, e i mutanti hanno preso il loro posto come specie dominante sul pianeta. Gli Eterni hanno scoperto una lunga verità nascosta sulla loro specie, inclusa una devastante rivelazione sul genere mutante. Gli Avengers sono entrati in conflitto diretto con i Celestiali e stanno attualmente utilizzando il Celestiale Caduto come base operativa, svelandone lentamente i segreti… Quando gli Eterni prendono apertamente di mira la nazione mutante di Krakoa, i Vendicatori cercano disperatamente di evitare una potenziale guerra apocalittica. Ma questo non è un semplice conflitto. La missione degli Eterni non può essere negata e il futuro del genere mutante non sarà minacciato. E dopo le battaglie iniziali, emergeranno nuovi elementi e rivelazioni per entrambe le parti mentre gli abitanti dell’Universo Marvel saranno giudicati dal più grande potere con cui siano mai entrati in contatto.

Nel presentare l’evento, Kieron Gillen afferma:

“C’è una classica metafora per descrivere l’Universo Marvel: una scatola dei giocattoli, da cui i creatori estraggono i giocattoli, giocano e li rimettono a posto. Lo capisco, ma non è mai esattamente come la vedo io, penso maggiormente a suonare, piuttosto che a giocare. Penso a un negozio di musica, con tutti questi strumenti con le loro diverse qualità che suggeriscono canzoni diverse, storie diverse. Per tutti gli strumenti Marvel che ho suonato, non ho mai scritto un evento. Scrivere un evento è qualcosa di diverso. Non è come suonare uno strumento. Ho tutti gli strumenti nel negozio di musica Marvel a disposizione. Non è come scrivere una canzone. È come scrivere una sinfonia.

Ho osservato tutto quello che ho scritto in Eternals e Immortal X-Men e tutto ciò che gli altri sceneggiatori degli X-Men e degli Avengers hanno fatto e ho pensato… sì, questo è un evento. In effetti, un evento è l’unico modo per rendere giustizia a questo. Brian Wilson dei Beach Boys ha descritto la musica che stava cercando come una sinfonia adolescenziale a Dio. Penso che sia ciò che aspirano ad essere i migliori eventi Marvel, ed è ciò a cui aspiriamo qui. Voglio la scala. Voglio il crepacuore. Voglio un albo che abbia il cuore in gola anche se ti tira un pugno in faccia. Voglio qualcosa di wagneriano nel suo volume così emozionante come Dio solo sa”.