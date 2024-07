Astro Royale: svelata la cover del primo volume del manga di Ken Wakui

Astro Royale rappresenta il debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha da parte di Ken Wakui. E adesso il nuovo manga ha rivelato la copertina del suo primo volume. Il mangaka della serie Tokyo Revengers, Ken Wakui, è tornato al lavoro con una serie nuova, per la prima volta s Shonen Jump.

Questa nuova serie, Astro Royale, si è presentata ai lettori con il primo capitolo all’inizio di questa primavera e attualmente conta dieci capitoli al suo attivo. Ciò significa che sta iniziando a impostare la storia per i suoi personaggi, introducendo più poteri e altro ancora.

Astro Royale presenta ai fan Hibaru Yotsurugi, che finisce in un grave conflitto per il controllo della sua famiglia Yakuza quando suo padre, il patriarca, muore. Un giorno la vita del protagonista cambia quando improvvisamente cade una meteora dal cielo, che regala a ogni personaggio un poster speciale basato su ciò che potrebbe desiderare su di esso in un dato momento. Inizia così una battaglia ancora più grande.

A seguire è possibile vedere la cover del primo volume di Astro Royale, che sarà disponibile in Giappone a partire dal 4 luglio.

https://x.com/negainoastro13/status/1805919591731745192

Scritto e disegnato da Ken Wakui, famoso per Tokyo Revengers, Astro Royale ha fatto il suo debutto con la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha questa primavera e attualmente ha dieci capitoli disponibili. Nonostante il manga conti solo pochi capitoli, non c’è alcuna garanzia che continuerà considerando l’alta competitività della rivista.

Shueisha anticipa Astro Royale con una descrizione che riportiamo di seguito:

“La nuova serie di Ken Wakui, il mangaka di Shinjuku Swan e Tokyo Revengers! Mentre la battaglia per decidere il prossimo leader della banda Yotsurugi che governa Asakusa si surriscalda, l’impatto di un meteorite risveglia improvvisamente i superpoteri nel popolo giapponese. Come ne uscirà Hibaru Yotsurugi, il figlio del precedente leader della banda?”

Fonte – Comicbook