Il trailer di Destiny of X, il nuovo corso degli X-Men

Nonostante sia stato annunciato qualche settimana fa, il nuovo corso mutante Destiny of X è stato da poco oggetto di un nuovissimo trailer promozionale realizzato dalla Marvel, che pone l’accento su alcuni particolari che diventeranno rilevanti nei prossimi mesi.

Nonostante il precedente architetto delle trame mutanti, Jonathan Hickman, abbia lasciato le serie legate agli X-Men con la miniserie Inferno, attualmente siamo in una sorta di fase di transizione per quanto riguarda le serie mutanti.

Solo X-Men continua regolarmente, mentre New Mutants è appena ricomparsa dopo un periodo pausa con un episodio che fa da epilogo sia alle ultime trame che al Processo di Magneto e ad Hellions, e allo stesso tempo prepara la strada per il prossimo ciclo narrativo.

Wolverine e X-Force sono in pausa, sostituite dalle miniserie quindicinali X-Lives of Wolverine e X-Deaths of Wolverine, scritte sempre da Benjamin Percy, che stanno raccontando l’effettiva chiusura delle trame di Hickman continuando direttamente le vicende di Inferno.

Marauders verrà rilanciata con un nuovo team creativo e una nuova formazione (entrambi già visti all’opera sul recente annual) in una nuova serie che con ogni probabilità si riallaccierà alle vicende dello speciale Secret X-Men, così come X-Men Red, la serie incentrata sul pianeta Arakko che prende il posto di S.W.O.R.D..

Legion of X, la serie scritta da Si Spurrier, proseguirà il lavoro fatto su Way of X, raccontando le peculiarità della nuova società mutante krakoana, mentre Knights of X vedrà i protagonisti di Excalibur lottare per i mutanti nel magico scenario di Altromondo.

Ma quella che si preannuncia la nuova serie cardine del panorama mutante è senza dubbio Immortal X-Men, scritta da Kieron Gillen, architetto anche dell’evento Judgment Day che contrapporrà gli X-Men a Eterni e Avengers.

Gillen è alla sua seconda esperienza sui mutanti e nella prima occasione, nel 2012, aveva avuto un ruolo fondamentale nel ridefinire il personaggio di Mr. Sinister. Nathan Essex avrà un ruolo chiave anche in Immortal X-Men, dal momento che il trailer di Destiny of X ci mostra un suo incontro con Irene Adler, Destiny, nella Parigi del 1918, dove la veggente gli svela i vari futuri possibili, in una sequenza che richiama esplicitamente l’incontro tra Charles Xavier e Moira MacTaggart visto in Power of X e che è stato alla base della fondazione di Krakoa.

“Con il destino di X a portata di mano, i mutanti possono finalmente scegliere il loro cammino” è il claim che introduce la presentazione delle varie nuove serie. Può voler dire che lo scenario profetizzato da Moira X è stato finalmente sventato e i mutanti sono liberi di costruire un futuro diverso?

Di sicuro nel nuovo corso Destiny of X non troveranno posto gli X-Cellent e gli X-Statix, i due gruppi rivali di “star mutanti” protagonisti di X-Cellent di Peter Milligan e Mike Allred, che in un’intervista a AIPT Comics hanno sottolineato come siano concettualmente distanti dai mutanti krakoani (anche se forse qualche punto di contatto ci sarà in futuro). Anche le serie ambientate nel passato, come la rilanciata X-Men Legends o le miniserie Gambit e Wolverine: Patch, non faranno ovviamente parte dello scenario di Destiny of X.