Legion of X: tutti i dettagli sulla nuova serie di Si Spurrier

La chiusura del maestoso ciclo mutante di Jonathan Hickman, che saluterà i fan subito dopo il crossover Inferno, consentirà l’avvio di un ennesimo rilancio editoriale denominato “Destiny of X“. Fra le nuove serie lanciate per l’occasione sarà presente anche Legion of X, di cui la Marvel ha recentemente ufficializzato il team creativo.

Legion of X sarà scritta da Si Spurrier (X-Force, Way of X) per i disegni di Oscar Bazaldua (Spider-Man, Loki) e cover di Dike Ruan e Bob Quinn. La serie partità oltreoceano il 20 aprile e sarà un sequel della recente Way of X, concentrandosi sulla forza di polizia mutante fondata dall’elfetto teleporta Nightcrawler e composta – oltre che da lui – anche da Pixie, Blindfold, il Fenomeno, il Dottor Nemesis e non solo, tutti radunati in un quartier generale situato in un piano psichico noto come l’Altare.

Esattamente come con i cinque numeri di Way of X, Spurrier proseguirà a delineare le idee religiose che motivano Kurt Wagner a preservare i diritti dei mutanti a perseguire la felicità e la speranza.

Come detto dalla stessa Casa delle Idee, fra le tante storyline pianificate per la collana ci saranno “una caccia a un dio scomparso degli Arakkii e l’arrivo di un mutaforma impossessatosi di mutanti innocenti e di un antagonista per cui sarebbe meglio pregare”.

Nell’intervista in cui ha presentato il progetto, Si Spurrier ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, facendo intuire che Legion of X sarà un tassello estremamente significativo che in futuro ci condurrà a una storia di grande rilievo. Che si tratti del Giorno del Giudizio, imminente crossover di X-Men, Avengers ed Eterni già menzionato dal visionario Jonathan Hickman in House of X #1 del 2019?

“Per la prima volta, l’Universo Marvel ha questa densa, bellissima (e meravigliosamente esplosiva) popolazione di superumani, tutta alla luce del sole e concentrata in un unico posto.

Ha indubbiamente bisogno di forze di pace… ma è un errore pensare a loro come a dei semplici poliziotti. Qui a Krakoa non vai lontano se il limite della tua immaginazione è pestare la gente o impugnare una pistola. La civilizzazione mutante necessita di coloro che la pensano in maniera differente.

Non è una esagerazione affermare che gli eventi che vedrete in Legion of X avranno un effetto domino, delle ripercussioni a catena che alimenteranno il più grande terremoto nel comicdom moderno, e tutto ciò rimbomberà in maniera devastante, con voi che potrete assistervi anche adesso.”

In chiusura, vi segnaliamo alcune news relative a Destiny of X meritevoli delle vostre attenzioni. Anzitutto, in questo articolo sono elencate tutte le nove serie a fumetti che comporranno l’evento.

Quest’altra notizia, invece, svela dettagli aggiuntivi sui titoli Immortal X-Men (che vedrà il ritorno nel mondo mutante di Kieron Gillen) e Marauders.

Parlando della Marvel a 360° gradi, vi farà senz’altro piacere sapere che il leggendario Alex Ross curerà testi e disegni della sua prima graphic novel incentrata sui Fantastici Quattro. L’altrettanto storico Larry Hama, invece, tornerà su Wolverine con una miniserie prequel disegnata dal grande Andrea Di Vito.

Infine, lo scrittore Jason Aaron (attualmente impegnato anche sulla nuova Avengers Forever) sconvolgerà drasticamente la vita di Frank Castle con una nuova miniserie in tredici atti del Punitore in cui il giustiziere sfoggerà un nuovo logo del suo iconico teschio.

