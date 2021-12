Larry Hama torna su Wolverine, ai disegni Andrea Di Vito!

Altra miniserie Marvel, altro tuffo nel passato: arriva a marzo negli USA Wolverine: Patch, una storia prequel in cinque parti su Wolverine ambientata ai tempi in cui Logan girava per l’isola fittizia di Madripoor – vista quest’anno nella serie tv The Falcon and the Winter Soldier – con l’alias del Guercio.

Ai testi, naturalmente, sarà presente un vero pezzo grosso appartenente alla mitologia fumettistica dell’artigliato canadese, ovvero Larry Hama, che a partire dal settembre del 1990 curò una lunga e significativa gestione sul mutante più famoso di tutti, sceneggiando nel giro di otto anni più di ottanta albi della sua serie principale.

Il glorioso ritorno di Hama, noto anche per i fumetti di G.I. Joe e per recenti titoli quali Iron Fist: Heart of the Dragon o X-Men Legends, avverrà con una avventura mai narrata ambientata prima del suo ciclo originale, e verrà arricchito dai disegni del nostro connazionale Andrea Di Vito, visto ultimamente su Ant-Man and the Wasp: Living Legends, sul preludio a fumetti del film Captain Marvel (2019) e sulla miniserie The Union, un tie-in dell’evento King in Black.

A lanciare in esclusiva questa notizia sensazionale è stato il portale Comic Book, che ha avuto anche il piacere di mostrare qualche tavola in anteprima e di intervistare lo scrittore, il quale ha dichiarato: “È stato come tornarsene di nuovo a casa.

Sono stato totalmente immerso nell’universo di Wolverine per otto anni, quindi quando ci ritorno mi sento davvero a mio agio.

Ho preso in mano la serie di Wolverine quando lui era ancora il Guercio a Madripoor, ma l’ho portato via da lì nel giro di un anno — e no, di quel periodo non ho alcun racconto ‘mai narrato’, questo perché ho scritto tutte quelle storie pagina dopo pagina, senza sapere cosa ci sarebbe stato a pagina tre prima di fare la due.”

La presenza del fumettista statunitense nell’Universo Marvel si sta facendo sentire sempre più. Impossibile prevedere quale sarà il suo progetto successivo, ma lo stesso Hama si è sbilanciato in merito al personaggio che vorrebbe scrivere.

“Ho sempre voluto provare a cimentarmi col Dottor Strange”, ha spiegato Larry Hama, “è uno dei pochi personaggi che non ho scritto o disegnato.”

Wolverine: Patch non è di certo l’unico titolo nostalgico che verrà pubblicato dalla Marvel nel corso dell’anno venturo. Sempre nel 2022 verranno infatti pubblicate miniserie quali Silver Surfer: Rebirth (di Ron Marz e Ron Lim), Venom: Lethal Protector (di David Michelinie e Ivan Fiorelli) e Gambit (di Chris Claremont e Sid Kotian).

Quanto segue è la sinossi ufficiale di Wolverine: Patch #1.

“Ritorno a Madripoor con l’uomo chiamato Guercio! Tanta azione, intrighi e spionaggio vi attendono con il ritorno del leggendario autore Larry Hama, che torna con una storia ambientata prima della sua run originale su Wolverine!

Il mutante conosciuto come Logan si è fatto un nome nell’isola misteriosa di Madripoor, dove la gente del posto lo conosce come il Guercio.

Dal loro ritrovo al Princess Bar, quel che comincia come una semplice missione di ricognizione immerge il Guercio e Archie in una lotta paramilitare che farà emergere alcune sorprendenti rivelazioni e personaggi!

E quello è proprio Nick Fury, il Direttore dello S.H.I.E.L.D.? Sì, due guerci al prezzo di uno! Una lettura obbligatoria per i lettori di lunga data, e un punto di accesso ideale per i nuovi fan di Wolverine!”



