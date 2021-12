Silver Surfer: cover e prime tavole della miniserie di Ron Frenz e Ron Lim

La tendenza della Marvel di fare un tuffo nel passato prosegue questo gennaio negli USA con una nuova miniserie di Silver Surfer ambientata nella continuity degli anni Novanta.

Silver Surfer: Rebirth, questo il titolo del fumetto in questione, avrà una durata di cinque numeri e vedrà il ritorno di uno dei team creativi più significativi del Surfista d’Argento, vale a dire quello composto dallo sceneggiatore Ron Marz e dal disegnatore Ron Lim, che iniziarono a collaborare sulle storie del personaggio a partire dall’ottobre del 1990.

Oltre alla copertina regular dello stesso Lim, a seguire vi mostriamo le variant del primo albo curate dagli artisti Dan Jurgens, Peach Momoko, Claudio Castellini, Mico Suayan, Mike McKone e Jim Cheung.

Con questa nuova storia, Ron Marz si ricollegherà alla sua gestione originale, che fu il suo primo incarico nel campo dei comics e che, tra l’altro, segnò il passaggio da giornalista a fumettista professionista. Ad affiancarlo ai testi ci pensò inizialmente un vero peso massimo, Jim Starlin, noto per aver creato Thanos.

Marz ha affermato in un’intervista: “Salta fuori che puoi tornartene a casa. Silver Surfer con Ron Lim è stato letteralmente il mio primo lavoro nei fumetti.

La prima tavola che abbia mai scritto era disegnata da Ron quando entrambi eravamo dei ragazzini. E adesso, tre decenni dopo, possiamo tornare lì e riprendere lo stesso ritmo.

È davvero grandioso imbrigliare di nuovo il potere cosmico.”

Ron Lim, invece, ha aggiunto: “Sono così eccitato di curare le matite di Silver Surfer: Rebirth. Quando Darren Shan, il nostro editor, mi ha domandato se sarei stato interessato a lavorare su quel progetto con Ron Marz, ho colto l’occasione al volo.

È fantastico collaborare di nuovo con Ron. È trascorso un po’ di tempo dall’ultima volta, ma sembra che non sia passato un singolo giorno da allora.

Mi sono divertito parecchio a disegnare tanti dei miei personaggi preferiti tratti dalla nostra run. La storia è colma di sorprese, di personaggi noti, e di folle azione cosmica!

Sono impaziente che i lettori diano un’occhiata al fumetto, e spero che lo apprezzeranno tanto quanto l’ho fatto io disegnandolo!”

Fra l’altro il sito Games Radar ha recentemente diffuso in rete un’anteprima speciale di Silver Surfer: Rebirth #1 mostrando tre tavole in bianco e nero che vedono per protagonisti Norrin Radd e Genis-Vell, uno dei tanti figli di Mar-Vell che per un certo periodo ha anche raccolto l’eredità del padre divenendo il nuovo Capitan Marvel, identità che ad esempio ha ricoperto sulle pagine della maxiserie Avengers Forever di Kurt Busiek e Carlos Pacheco.

Silver Surfer: Rebirth, di cui trovate la sinossi in basso, vedrà un misterioso individuo entrare in possesso della Gemma della Realtà, che fra le altre cose verrà usata per restituire la vita al leggendario Mar-Vell, ai tempi morto per cancro in una lodatissima graphic novel di Starlin.

Per sconfiggere questa ignota nemesi l’ex araldo di Galactus sarà addirittura costretto a stringere alleanza con uno dei suoi antagonisti più pericolosi nonché grande esperto di tutto ciò che concerne le Gemme dell’Infinito: il Titano Pazzo Thanos.

“Sono tornati! No, non intendiamo i ragazzi in copertina… stiamo parlando dei leggendari autori Ron Marz e Ron Lim, ritornati per raccontare una storia ambientata durante il loro amatissimo ciclo di Silver Surfer!

Qualcuno ha rubato la Gemma della Realtà, un oggetto che consente al suo possessore di soddisfare qualunque desiderio, a prescindere dalle conseguenze! Ma chiunque l’abbia presa sta facendo cose come riportare dal mondo dei morti l’eroe Capitan Mar-Vell.

Spetta a Silver Surfer allearsi con il meno piacevole degli alleati, Thanos, per trovare la Gemma e riportare la realtà alla sua forma corretta!”

Se vi piace Silver Surfer, potrebbe interessarvi il volume dei Grandi Tesori Marvel sottotitolato “Il Giorno del Giudizio”!