Venom: David Michelinie e Ivan Fiorelli lanciano una nuova miniserie!

Notizia incredibile quella che stiamo per riportarvi su Venom: lo sceneggiatore David Michelinie, che lo creò assieme a Todd McFarlane sul finire degli anni Ottanta, tornerà sul personaggio con un nuovo fumetto disegnato dal ligure Ivan Fiorelli, visto all’opera in tutto il suo splendore sulle pagine dei recenti numeri di Amazing Spider-Man.

Composta da cinque capitoli, la miniserie Venom: Lethal Protector omaggia fin dal suo titolo la prima storia in solitaria del simbionte più celebre di casa Marvel, ossia Protettore Letale (1993), scritta sempre da Michelinie ma per i disegni di Mark Bagley.

A seguire trovate la cover della prima uscita firmata Paulo Siqueira.

La suddetta miniserie prenderà luogo nel glorioso passato dell’Universo Marvel, ai tempi in cui le storie del giornalista fallito Eddie Brock ancora non riguardavano progenie malvagie o divinità spaziali, ma lo vedevano come un Protettore Letale alle prime armi.

Sulla scia della serie antologica X-Men Legends e del Maestro di Peter David, Venom: Lethal Protector andrà a ridefinire la continuity pregressa del personaggio, ponendo al contempo le basi per ciò che vedremo in futuro, presumibilmente sulle pagine della serie attuale di Venom scritta da Al Ewing e Ram V per i disegni di Bryan Hitch (ne trovate un assaggio proprio ora in un albetto del Panini Free Comic Book Day).

Intervistato dal sito ufficiale della Marvel, il leggendario Michelinie ha svelato come ci si sente a riprendere in mano la sua creazione più popolare, tornata di recente al cinema col blockbuster Venom: La Furia di Carnage di Andy Serkis.

“Avere l’occasione di realizzare una storia in più albi con il Venom originale è stato come sedersi a cena con un vecchio amico — un vecchio amico che vuole mangiarti il cervello come dessert! È stato sia divertente che eccitante, e spero che la gente apprezzerà questa lettura tanto quanto l’ho fatto io scrivendola.”

Venom: Lethal Protector #1 approderà sugli scaffali delle fumetterie a stelle e strisce a partire dal 23 marzo 2022. Per altre informazioni in merito, continuate a seguirci.

