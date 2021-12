Silk: Emily Kim parla della nuova serie, tra crisi esistenziali e popolarità sui social

Silk, la supereroina ragnesca creata da Dan Slott e Humberto Ramos per le loro storie di Spider-Man targate All-New Marvel NOW!, sta pian piano tornando alla ribalta.

Dopo una miniserie scritta e disegnata rispettivamente da Maurene Goo e Takeshi Miyazawa, l’alter ego di Cindy Moon è ora in procinto di rincontrare tutti i suoi lettori affezionati con una quarta serie tutta per sé curata graficamente sempre da Miyazawa ma per le sceneggiature dell’autrice televisiva Emily Kim, per la prima volta alle prese con un fumetto Marvel.

Intercettata dalla redazione di Games Radar, la Kim ha snocciolato qualche dettaglio in più sulla sua run, confermando l’arrivo di un nuovo nemico proveniente da un altro Universo e che, tra i temi da trattare, affronterà i pericoli provocati dalla troppa esposizione sui social media.

Per di più, l’autrice ha affermato che la nostra povera Cindy – rimasta isolata nel bunker di Ezekiel Sims per gran parte della sua gioventù in modo tale da salvaguardarsi dall’arrivo degli Eredi – avrà a che fare con una… crisi esistenziale. Riuscirà stavolta a trovare il suo posto nel mondo, che nel periodo del suo “esilio” è cambiato drasticamente?

Racconta Emily Kim: “In questa nuova serie, Silk sarà alle prese con una crisi esistenziale. Ci ha preso l’abitudine con il suo lavoro, sia in veste di Silk che come giornalista. Sta cercando una nuova spinta, un proposito.

Qualcosa che sia possibilmente in sintonia con molte persone, anche coloro che non possiedono poteri ragneschi.

Ho letto tutti i precedenti numeri di Silk. Nello specifico, sono rimasta affascinata dalle sue sedute terapeutiche poiché portano sempre altre conoscenze circa il suo trauma e il suo percorso emotivo.

Il suo cammino per riunire la sua famiglia è stato molto emozionante. È stato grandioso incominciare con un personaggio che possiede una così ricca storia alle spalle e che allo stato attuale si sta orientando nel mondo andando avanti.”

In merito all’enigmatico supervillain che la supereroina asioamericana dovrà fronteggiare e all’utilizzo dei social media nella storia, la scrittrice ha svelato: “Silk affronterà qualcuno i cui poteri eguaglieranno i suoi. Verrà spinta ai limiti. Si tratta di qualcuno che proviene da un altro mondo. Sarà un viaggio interessante per Silk quello che la porterà a conoscere il loro passato e il modo in cui sono arrivati a questo punto.

Ho pensato che per Cindy sarebbe stato interessante avere a che fare con la fama a mano a mano che la popolarità di Silk sui social media cresce, poiché a causa degli anni che ha trascorso nel bunker, Cindy è sempre rimasta indietro coi tempi.

Lei è una persona che non ha mai chiesto la fama, ma la ottiene, e all’improvviso non so cosa farsene, specialmente quando diventa parte del mistero della serie.

Dopodiché, la Kim ha spiegato come sarà gestita la relazione tra Silk e il nuovo comprimario della sua testata standalone, Seol Lee alias Luna Snow, che certamente conoscerete se avete letto le recenti avventure degli Agenti dell’Atlas a partire dalla Guerra dei Regni.

“Silk è fan di Luna già da un po’, e sono diventate amiche dopo aver combattuto fianco a fianco negli albi della Guerra dei Regni e in quelli della nuova Agents of Atlas.

C’è un legame naturale tra le due perché entrambe sono supereroine femmine e asiatiche. Anche se vivono ai poli opposti del mondo, ogni volta che si incontrano, sanno riprendere le cose esattamente dal punto in cui si erano lasciate.

E adesso abbiamo l’opportunità di vederle portare avanti la loro amicizia e andare all’attacco insieme!”

Per completare l’intervista, la scrittrice si è presentata ai fan parlando un po’ di sé.

“Sono cresciuta scrivendo storie nella mia cameretta su luoghi fantastici e persone con superpoteri. Il mio personaggio principale è sempre stato una ragazza asioamericana perché non riuscivo a trovare libri o storie che ne avessero una.

Amo quel genere narrativo, le store d’epoca, l’azione, ancora meglio se tutte e tre in uno. Sono molto influenzata da Buffy l’Ammazzavampiri e dai vecchi manga che leggevo da Barnes e Noble con mio fratello.

Adesso io scrivo per la televisione e sono eccitata di essere la sceneggiatrice di Silk. È esattamente il tipo di personaggio che ho sempre voluto scrivere in quanto è una supereroina spiritosa, buffa, amorevole e cazzuta. Vedere il fumetto prendere forma è stato incredibile.

Silk (2022) #1 uscirà negli Stati Uniti il prossimo 19 gennaio. A seguire vi mostriamo le prime tavole ufficiali tratte dall’albo e la traduzione della sua sinossi ufficiale.

“Silk è tornata! Cindy Moon ritorna come l’aracno-eroina spararagnatele Silk in una nuovissima e stellare serie a fumetti!

Mentre Silk riceve popolarità agli occhi del, Cindy si interroga sul suo posto nel mondo. Ma l’esistenzialismo dovrà attendere, visto l’arrivo di un nuovo e potente cattivo.

In una corsa contro il tempo, Silk scoprirà i pericoli dell’antica magia coreana — e dei social media. Non perdetevi il debutto fumettistico della sbalorditiva storyteller Emily Kim e il ritorno del leggendario artista Takeshi Miyazawa!”

