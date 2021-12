Captain Carter: dopo What if…?, arriva il suo fumetto!

Con l’enorme apprezzamento che la Captain Carter di Hayley Atwell ha riscosso grazie alla serie animata What If…? disponibile su Disney+, era impossibile per la Marvel Comics non sfruttare questa ondata di successo introducendone un fedele corrispettivo fumettistico.

Se la sua piccola apparizione nella copertina del nuovo numero uno di Avengers Forever di Jason Aaron e Aaron Kuder ha già avuto modo di incuriosire molti di voi, allora la miniserie Agent Carter vi conquisterà senz’altro.

Il suo debutto negli USA col primo capitolo è previsto per la settimana della Giornata internazionale della donna, precisamente il 9 marzo, e vedrà all’opera il fumettista superstar Jamie McKelvie, celebre per aver disegnato gli Young Avengers di Kieron Gillen e per aver ideato il costume di Carol Danvers come Capitan Marvel per le storie scritte da Kelly Sue DeConnick.

Tuttavia McKelvie si occuperà esclusivamente di sceneggiature, cover e character design, lasciando il compartimento grafico del titolo nelle mani di Mike Cresta, l’artista del Doctor Aphra del mondo di Star Wars.

Dichiara McKelvie: “Sono un grande fan della Captain Carter che abbiamo visto su schermo come chiunque altro, quindi ho afferrato al volo l’opportunità di crearne la nostra versione personale.

Mi sto divertendo parecchio a esplorare cosa sarebbe successo a Peggy se si fosse svegliata quasi ottanta anni dopo la fine della guerra.

Il mondo ricorda il mito di Captain Carter, ma per Peggy quella realtà è di ieri. Adesso si trova in un nuovo mondo quasi irriconoscibile, come ci si inserirà? Può essere il supereroe che la gente vuole che sia?”

Insomma, Captain Carter si concentrerà su una nuova versione a fumetti del celebre interesse sentimentale di Steve Rogers, prendendo spunto dal primo episodio di What If…?, che ha mostrato ai fan del Marvel Cinematic Universe cosa sarebbe successo se fosse stata lei a potenziarsi col siero del supersoldato di Erskine e a ritornare nel presente dopo svariati decenni di assenza dalle scene.

Incipit, quello appena descrittovi, già presente negli Exiles di Saladin Ahmed e Javier Rodríguez, che nel 2018 hanno creato una nuova iterazione di Capitan America incarnata proprio dalla Carter, sebbene un po’ si discosti da quella vista quest’anno sul piccolo schermo.

Per dovere di cronaca, ci teniamo inoltre a ricordarvi che è stata già ufficializzata nel corso del Disney+ Day una seconda stagione di What If…?, che dovrebbe certamente includere fra i protagonisti Captain Carter.

