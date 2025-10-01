Tomodachi Press lancia la Masterpiece Card Series: il Volume I è firmato da Gipi

Tomodachi Press torna a sorprendere gli appassionati d’arte e fumetto con un progetto che unisce collezionismo e narrazione: la Masterpiece Card Series.

Si tratta di una collana di cofanetti a tiratura limitata, ognuno dei quali racchiude 36 illustrazioni dedicate a un autore e a un tema specifico.

Ogni volume ha la sua numerazione progressiva, così da costruire nel tempo una vera e propria raccolta d’arte ordinata e curata.

Il debutto non poteva che essere speciale: il Volume I custodisce un’opera inedita di Gipi, uno dei fumettisti italiani più amati. Si tratta di Walker, una storia muta rimasta incompiuta per anni e che finalmente trova la sua forma definitiva grazie a questo progetto.

Per i fan di Gipi è un’occasione unica per scoprire un lavoro intimo e mai pubblicato prima, raccontato attraverso immagini che parlano da sole.

Ogni cofanetto è pensato per essere un oggetto da collezione: uno slipcase trasparente personalizzato, un cofanetto rigido con chiusura magnetica, una guida con intervista esclusiva all’autore e, soprattutto, le 36 illustrazioni stampate su carta di pregio da 450gr, con firma dell’artista stampata a caldo in argento e un commento sul retro.

I più fortunati potranno persino trovare una delle mille firme originali di Gipi inserite casualmente.

La serie vuole proporre un nuovo modo di raccontare l’arte, mescolando illustrazione, letteratura, icone senza tempo e storie originali.

Non solo un oggetto da possedere, ma un modo diverso di vivere e custodire la creatività.

Il prezzo del primo volume, Gipi – Walker (#1 ~ #36), è di 59,00 € ed è già disponibile in preordine sul sito di Tomodachi Press.

L’uscita ufficiale è fissata per il 20 novembre, ma chi sarà al Lucca Comics & Games potrà vedere in anteprima esclusiva il cofanetto e acquistarlo direttamente allo stand dell’editore.

Un progetto che mette insieme cura artigianale, amore per l’arte e voglia di sperimentare. Come dice lo slogan di Tomodachi Press: “L’arte è di tutti. Custodiamola.”