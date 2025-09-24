News Fumetti
Lucca Comics Awards 2025: ecco i 30 titoli in corsa per gli “Oscar italiani del fumetto”
Eleonora Masala 24/09/2025
Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: il 30 ottobre al Teatro del Giglio di Lucca andrà in scena la cerimonia dei Lucca Comics Awards 2025, i premi che ogni anno celebrano il meglio del fumetto pubblicato in Italia. In attesa di scoprire i vincitori, sono stati annunciati i 30 titoli finalisti, selezionati tra oltre 300 candidature da un Comitato di lettori e lettrici del festival.
La selezione spazia tra opere italiane e internazionali, nomi affermati e nuovi talenti, con l’obiettivo di raccontare la ricchezza e la varietà della nona arte. Dai manga ai graphic novel, dalle raccolte brevi alle grandi serie, ogni titolo rappresenta un tassello importante dell’ultimo anno editoriale. A presentare e valorizzare i finalisti ci saranno partner d’eccezione come Robinson e la Repubblica , che accompagneranno i lettori con approfondimenti, interviste e contenuti dedicati. Anche le librerie Feltrinelli daranno spazio ai 30 selezionati, creando percorsi ad hoc per permettere a tutti di scoprirli o riscoprirli.
Tra i titoli in gara troviamo, solo per citarne alcuni, Animali domestici di Bianca Bagnarelli, Mujina into the Deep di Inio Asano, Ragazzo di Zuzu, The Grocery di Aurélien Ducoudray e Guillaume Singelin, fino a Veil di Kotteri! e al primo volume di Transformers firmato da Daniel Warren. Una rosa davvero eterogenea, che conferma quanto il fumetto sappia parlare linguaggi diversi e raggiungere pubblici sempre più ampi.
La giuria di quest’anno, composta da autori e professionisti del settore come Kalina Muhova, Mauro Uzzeo e Carmine di Giandomenico, avrà il compito di decretare i vincitori nelle sei categorie principali: Yellow Kid Fumetto dell’anno, Yellow Kid Autore/Autrice dell’anno, Gran Guinigi Miglior Fumetto Breve o Raccolta, Miglior Fumetto Seriale, Miglior Disegno e Miglior Sceneggiatura.
Durante la serata saranno inoltre consegnati premi speciali come il Yellow Kid Maestra/Maestro del Fumetto e il Gran Guinigi Miglior Esordio, oltre al Premio Generazioni per i lettori più giovani.
Insomma, i riflettori sono puntati su Lucca: il 30 ottobre scopriremo chi porterà a casa gli “Oscar italiani del fumetto”.
Lista dei 30 titoli selezionati
- Animali domestici di Bianca Bagnarelli (Coconino Press)
- Babbo dove sei? di Francesca Ghermandi (Canicola)
- Bestie in fuga di Daniele Kong (Coconino Press)
- C’era una volta l’est di Boban Pesov (Tunué)
- Che ne sarà di Momo di Osamu Yamamoto (Dynit Manga, traduzione: Enrico Colasurdo)
- Compagna Cuculo di Anke Feuchtenberger (Coconino Press, traduzione: Mariagiorgia Ulbar)
- Dov’era il corpo di Ed Brubaker e Sean Phillips (saldaPress, traduzione: Stefano Formiconi)
- The Grocery di Aurélien Ducoudray e Guillaume Singelin (Bao Publishing, traduzione: Francesco Savino)
- Il figlio di Pan di Fabrizio Dori (Oblomov Edizioni)
- Kamasutra di Laura Zuccheri e Menon Sudeep (Segni d’Autore)
- Kowloon – Generic Romance di Jun Mayuzuki (J-POP Manga, traduzione: Ilaria Melvi)
- L’abisso dell’oblio di Paco Roca e Guglielmo Terrasa (Tunué, traduzione: Diego Fiocco)
- La magnifica illusione. New York 1938 di Alessandro Tota (Coconino Press)
- La seconda vita di Sander #1 di Stepan Razorёnov (Hollow Press, traduzione: Salvatore “Turi” Privitera)
- La vita di Otama di Keiko Ichiguchi e Andrea Accardi (Sergio Bonelli Editore)
- Le maschere – Topolino 3613/3615 di Andrea Malgeri (Panini Comics)
- Lo specchio di Alessandro Tota (Canicola)
- Madri di Umi Kusahara (Toshokan, traduzione: Roberto Pesci)
- Mujina into the Deep di Inio Asano (Panini – Planet Manga, traduzione: Manuela Capriati)
- Numbers. Volume primo. La vipera di Hong Kong di Igort (Oblomov Edizioni)
- Outline di Michèle Fischels (Bao Publishing, traduzione: Serena Parisi)
- Ragazzo di Zuzu (Coconino Press)
- Rare Flavours – Gusti Inconsueti di Ram V e Filipe Andrade (Edizioni BD, traduzione: Simone Roberto)
- Roaming di Jillian Tamaki e Mariko Tamaki (Bao Publishing, traduzione: Caterina Marietti)
- Storie da Spoon River di Marco Rizzo e Deborah Allo (Feltrinelli Comics)
- Stronzetta di Élisa Marraudino (Gallucci, traduzione: Silvia Mercurio)
- The Horizon di Ji-Hoon Jung (Gaijin – Renoir, traduzione: Valerio Stivè)
- Transformers vol. 1 di Daniel Warren (saldaPress, traduzione: Chiara Balestri)
- Tutte le mie cose belle sono rifatte di Fumettibrutti (Feltrinelli Comics)
- Veil di Kotteri! (J-POP Manga, traduzione: Dario Rotelli).