Lucca Comics Awards 2025: ecco i 30 titoli in corsa per gli “Oscar italiani del fumetto”

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: il 30 ottobre al Teatro del Giglio di Lucca andrà in scena la cerimonia dei Lucca Comics Awards 2025, i premi che ogni anno celebrano il meglio del fumetto pubblicato in Italia. In attesa di scoprire i vincitori, sono stati annunciati i 30 titoli finalisti, selezionati tra oltre 300 candidature da un Comitato di lettori e lettrici del festival.

La selezione spazia tra opere italiane e internazionali, nomi affermati e nuovi talenti, con l’obiettivo di raccontare la ricchezza e la varietà della nona arte. Dai manga ai graphic novel, dalle raccolte brevi alle grandi serie, ogni titolo rappresenta un tassello importante dell’ultimo anno editoriale. A presentare e valorizzare i finalisti ci saranno partner d’eccezione come Robinson e la Repubblica , che accompagneranno i lettori con approfondimenti, interviste e contenuti dedicati. Anche le librerie Feltrinelli daranno spazio ai 30 selezionati, creando percorsi ad hoc per permettere a tutti di scoprirli o riscoprirli.

Tra i titoli in gara troviamo, solo per citarne alcuni, Animali domestici di Bianca Bagnarelli, Mujina into the Deep di Inio Asano, Ragazzo di Zuzu, The Grocery di Aurélien Ducoudray e Guillaume Singelin, fino a Veil di Kotteri! e al primo volume di Transformers firmato da Daniel Warren. Una rosa davvero eterogenea, che conferma quanto il fumetto sappia parlare linguaggi diversi e raggiungere pubblici sempre più ampi.

La giuria di quest’anno, composta da autori e professionisti del settore come Kalina Muhova, Mauro Uzzeo e Carmine di Giandomenico, avrà il compito di decretare i vincitori nelle sei categorie principali: Yellow Kid Fumetto dell’anno, Yellow Kid Autore/Autrice dell’anno, Gran Guinigi Miglior Fumetto Breve o Raccolta, Miglior Fumetto Seriale, Miglior Disegno e Miglior Sceneggiatura.

Durante la serata saranno inoltre consegnati premi speciali come il Yellow Kid Maestra/Maestro del Fumetto e il Gran Guinigi Miglior Esordio, oltre al Premio Generazioni per i lettori più giovani.

Insomma, i riflettori sono puntati su Lucca: il 30 ottobre scopriremo chi porterà a casa gli “Oscar italiani del fumetto”.

Lista dei 30 titoli selezionati