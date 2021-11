Jason Aaron inaugura una nuova era con gli Avengers del Multiverso

Finiti col Fresh Start nelle mani dello scrittore pluripremiato Jason Aaron, celebre per il suo mastodontico ciclo di Thor che influenzerà pesantemente l’imminente Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios, gli Avengers si accingono a entrare in una nuova era editoriale che li proietterà in avventure dalla portata multiversale, esattamente come sta accadendo con la loro controparte del Marvel Cinematic Universe.

Questo grande passo verrà compiuto già la prossima settimana sulle pagine di Avengers #50, albo che negli Stati Uniti equivarrà al 750° episodio della storica testata vendicativa lanciata nel 1963, occasione che sarà celebrata – fra le altre cose – con la conclusione dello story-arc “World War She-Hulk”, con l’introduzione di nuovi membri e il preludio a uno spin-off dal titolo senz’altro evocativo: Avengers Forever.

Disegnato da superstar della matita quali Aaron Kuder, Carlos Pacheco, Ed McGuinness e Javier Garrón, Avengers #750 sarà lungo ben 96 pagine.

La sua uscita negli USA è stata preceduta da uno sketchbook gratuito disponibile qui colmo di dietro le quinte, anteprime e dichiarazioni ufficiali dei fumettisti coinvolti.

A presentare tutto questo materiale ai lettori c’è una lunga introduzione dell’attuale Editor-in-Chief della Marvel, C.B. Cebulski, il quale afferma: “Unitevi con noi per i festeggiamenti dei 750 numeri action-packed degli Eroi più Potenti della Terra! Avengers #1 uscì nel luglio del 1963, direttamente dalle menti geniali di Stan Lee e Jack Kirby.

Mise assieme i più grandi eroi solitari della Marvel contro una forza di combattimento inarrestabile. 58 anni e innumerevoli storie classiche dopo, gli Avengers sono il supergruppo più riconosciuto e amato al mondo!”

Fra i contenuti più interessanti del fumetto promozionale figurano i character design dei Multiversali Signori del Male. La nuova formazione dello storico gruppo di antagonisti comprenderà mash-up e rivisitazioni di vari personaggi Marvel, ovvero Doom Supreme, Ghost Goblin, King Killmonger, Dark Phoenix e Hound.

Nello sketchbook è presente anche una interessante intervista di Jason Aaron. Vi riportiamo le sue dichiarazioni a seguire.

“Il numero 750 è l’albo più grande che abbia mai scritto in termini di conteggio totale delle pagine — è come se fosse una miniserie! Ma per ciò che concerne la storia è anche il numero più grosso del mio ciclo sugli Avengers.

Molti nodi di quel che ho costruito verranno al pettine, ponendo le basi per tutto quel che viene dopo.

È il culmine di World War She-Hulk, e per la prima volta comprenderemo l’obiettivo principale degli Avengers preistorici. E avremo pure la genesi dei Signori del Male Multiversali [introdotti in Free Comic Book Day 2021: Avengers/Hulk].

Vedremo quel che li farà mettere assieme, qual è il loro fine… e cosa questo significherà per il Multiverso.

Potete vedere Avengers #50 come un fumetto in cui riprendo i fili con cui stavo giocando non solo nei precedenti quarantanove albi della serie, ma anche in tutte le altre storie che ho realizzato in Marvel in questi ultimi quindici anni.

Non ho cambiato poi così tanto il roster dei miei Vendicatori, e questo mi è sembrato il momento adatto per muovere le acque riguardo ai vari membri.

Vedremo un paio di personaggi spuntare fuori nel cinquantesimo episodio, e ci sarà dell’altro in arrivo — alcuni potrebbero non essere una sorpresa, mentre altri ancora lo saranno, e almeno uno di loro non è mai stato un Avenger prima d’ora…

Avengers Forever #1 prende il via su una Terra Marvel che non abbiamo mai incontrato. È un mondo senza Vendicatori, un mondo in cui la speranza non è nient’altro che una parola a otto lettere.

Uno dei pochi eroi esistenti lì è Tony Stark, ma non è un futurista — qui dà uno sguardo rivolto al passato.

È l’archeologo più famigerato del mondo, e ha anche sviluppato le Particelle Stark altera-dimensioni — dunque è Tony Stark, alias Ant-Man.

Seguiamo la sua storia, ma anche quella di Robbie Reyes, Ghost Rider, che è nel mezzo di un percorso decisamente più oscuro e diverso.

Ciò spalancherà le porte per l’ingresso di ogni sorta di personaggi — alcuni che conosciamo, altri che ho già scritto in precedenza e altri ancora che sono invenzioni nuove di zecca.

È un fumetto che ci condurrà in ogni angolo del Multiverso Marvel.”

Lo sceneggiatore statunitense ha anche svelato quale fra gli Avengers multiversali da lui ideati sarebbe disposto a tatuarsi: “Le mie braccia sono già piuttosto piene… quindi direi l’Invincibile Ant-Man, così potrebbe essere abbastanza piccolo da poterci entrare!”

Passiamo ora alle affermazioni dei collaboratori stretti di Aaron: si comincia da Ed McGuinness, presente come disegnatore degli Avengers fin dal primo numero della nuova incarnazione della serie targata Fresh Start.

L’artista svela che “lavorare con Jason Aaron sugli Avengers è stata un’incredibile avventura. Mi ha sempre fornito alcuni dei personaggi più cool e gli scenari di cui qualunque artista sarebbe invidioso. Sono davvero fiero di aver fatto parte di questo fumetto e della sua visione.”

La Young Gun del 2018 Javier Garrón, visto all’opera sulle storie “Age of Khonshu“, “Enter the Phoenix” e la summenzionata “World War She-Hulk“, ha invece spiegato: “Fin da quando ho iniziato a leggere fumetti, ho provato una sorta di amore speciale per i numeri d’anniversario.

Sono sempre una celebrazione unica di quel che rende i fumetti così magici, ed essere parte di questo speciale albo extra assieme a un gruppo mozzafiato di autori di serie A è un momento di grande orgoglio e onore per me!

Mi è stata davvero regalata una parte del fumetto che compendia quel che rende la run di Jason Aaron così fantastica e incredibile.

Poniamo fine ad alcune storyline mentre indirizziamo la testata verso il futuro.

Non potrei essere più entusiasta dell’aver aiutato a raccontare questa storia fin qui, e non vedo l’ora che la gente scopra quel che c’è in serbo per loro in futuro. Avengers uniti!”

Immancabili le parole di Carlos Pacheco, il disegnatore dell’originale Avengers Forever per i testi di Kurt Busiek. Per Avengers #750, l’artista spagnolo ha avuto l’onore di visualizzare graficamente svariati nuovi eroi che verranno collocati nel passato Marvel.

“Per quanto mi riguarda una delle principali attrattive dell’Universo Marvel è sempre stato il costante mutamento dei personaggi, che possono andare e venire”, dice Pacheco.

“Molti di loro spariscono di scena finché qualcuno non li ripesca per dargli nuova linfa vitale, e solo alcuni catturano l’interesse del lettore abbastanza da divenire celebrità in mezzo alle icone che hanno resto famosa la Marvel a livello mondiale.

Avere l’opportunità di creare così tante nuove varianti di queste icone ha rappresentato un vero incarico, una sfida. Si spera che avranno la chance di vivere una lunga vita!”

E la sfilza di disegnatori non finisce qui dato che, a completare Avengers #750, sarà presente anche un racconto d’appendice di Thor disegnato da Steve McNiven e scritto dall’esordiente Christopher Ruocchio, scrittore fantasy noto per la saga “Sun Eater”.

L’artista di Civil War ha spiegato: “Non mi sono lasciato sfuggire l’opportunità di illustrare la prima incursione nella scrittura dei fumetti Marvel da parte di uno dei miei autori preferiti, e penso che Christopher Ruocchio se la sia cavata alla grande con la sua fantastica storia di Thor!

Ciò che vedete di questa storia è stato interamente realizzato utilizzando pennino e pennello tradizionali su cartoncino Bristol liscio.

Per fortuna, a portata di mano ho abbastanza pittura acrilica bianca per coprire i miei errori, ma anche per aggiungere la pioggia e l’effetto degli schizzi.

Spero che i lettori si godano la storia almeno la metà di quanto l’abbia fatto io mentre la disegnavo!”

E arrivati fin qui, è doveroso spendere qualche parola anche in merito alla nuovissima Avengers Forever, serie regolare dei Vendicatori che a partire da questo 22 dicembre negli Stati Uniti andrà ad affiancare la testata ammiraglia degli Eroi più Potenti della Terra, prendendo luogo dopo gli accadimenti di Avengers #750.

Scritta e disegnata rispettivamente da Jason Aaron e Aaron Kuder, Avengers Forever mostrerà – come già detto – la genesi degli Avengers del Multiverso, che saranno composti da nuove versioni alternative dei Vendicatori più celebri, come l’Invincibile Ant-Man, Deathlok, la Visione, Tigra, Wonder Man e non solo, tutti alle prese con antagonisti del calibro del malvagio Teschio Nero.

In basso sono presenti alcune tavole in anteprima tratte dal numero uno, così come le sinossi di Avengers #750 e Avengers Forever #1.

Avengers #750: “750° numero Legacy commemorativo! Uno spettacolo sovrapaginato delle azioni e delle sorprese più potenti della Terra. Assistete alla sbalorditiva conclusione di World War She-Hulk! Scoprite il vero obiettivo degli Avengers preistorici e lo scioccante segreto dell’Iron Inquisitor! Ecco a voi la più potente carrellata di super-psicopatici che ogni Terra abbia mai visto!

Guardate i Vendicatori reclutare alcuni nuovi, soprendenti membri! E seguite il Ghost Rider in un viaggio di vendetta attraverso il Multiverso che darà il via a una nuovissima era nella storia degli Avengers! Inoltre: una storia bonus incentrata su Thor di Christopher Ruocchio e Steve McNiven!”



Avengers Forever #1: “Una nuovissima serie con protagonisti gli Avengers del Multiverso! In un viaggio di vendetta cosmica, Ghost Rider si ritrova a ruggire per le terre desolate di una Terra in rovina in cui l’età degli eroi non c’è mai stata, dove la speranza è una parola di otto lettere e il suo unico alleato nella prossima lotta contro i più grandi nemici che ogni universo abbia mai conosciuto è l’archeologo più ricercato al mondo, Tony Stark… l’invincibile Ant-Man.

Direttamente dagli eventi cataclismatici di Avengers #750 e operando di pari passo con la serie principale degli Avengers, la prossima immensa saga dei Vendicatori ha inizio qui, mentre gli Eroi più Potenti di ogni Terra cominciano ad assemblarsi.”



