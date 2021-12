Jason Aaron rivoluziona il Punisher, ecco il nuovo teschio

Dopo un celebre ciclo narrativo del Punisher per la linea MAX con i disegni del compianto Steve Dillon, lo scrittore Jason Aaron (Thor, Avengers) si appresta a tornare sul personaggio con una nuova serie prestige dalla durata complessiva di tredici uscite.

Il suo avvio negli Stati Uniti è programmato per il mese di marzo. Ai disegni saranno coinvolti gli artisti Jesús Saiz e Paul Azaceta, che cureranno rispettivamente le sequenze del progetto ambientate nel presente e nel passato della vita di Frank Castle.

A seguire vi mostriamo la cover del primo capitolo realizzata dal summenzionato Saiz.

Stando a quanto dichiarato dal sito ufficiale della Marvel, che nei mesi a seguire svelerà maggiori dettagli in merito, questa nuova mini del Punisher – la cui realizzazione ha richiesto diversi anni – segnerà il culmine definitivo delle avventure del popolare antieroe nell’Universo Marvel, scavando nel suo passato per delineare le direzioni future che intraprenderà.

Come già anticipato, la trama si muoverà su più piani temporali e mostrerà il Punitore – il più grande killer professionista che il mondo abbia mai visto – divenire un guerriero del celeberrimo clan di assassini noto come la Mano in seguito ad aver appreso uno scioccante segreto.

Ciò segnerà la fine del Punitore, oppure sarà l’inizio di una nuova e sanguinosa era?

Dichiara Jason Aaron: “Dopo aver scritto il Punitore nel corso degli anni, sono sempre rimasto affascinato dal personaggio di Frank Castle.

Quali sono gli eventi che lo hanno fatto diventare il Punitore, perfino prima di quel fatidico giorno al parco? E quanto si spingerà lontano per vincere la guerra che ha consumato la sua vita?

Spoiler: tanto lontano quanto ce ne sarà bisogno. Questa storia è il prossimo passo nell’oscura e tragica evoluzione di Frank Castle, da ragazzino problematico a eroico soldato, da giustiziere mosso dalla vendetta… fino a diventare il debitamente consacrato Re degli Assassini.

Credetemi quando vi dico che sono eccitato per questa storia come con qualunque altra cosa abbia mai scritto per la Marvel.”

L’attuale Editor-in-Chief della Marvel C.B. Cebulski, invece, ha aggiunto: “Un paio di anni fa, Jason Aaron è venuto a uno dei nostri vertici editoriali con un pitch per Frank che ci ha fatto cadere la mascella.

La storia che Jason sta narrando — un racconto veramente epico riguardante l’oscurità, la violenza e le scelte — può essere realizzata solamente con l’essenza del Punitore.

Questa serie costruirà sull’eredità di Frank mentre ci introdurrà una parte di lui che non abbiamo mai visto prima, ponendo le basi per un’evoluzione che scopriremo essere inevitabile.”

Fra l’altro per questo ennesimo rilancio il personaggio sfoggerà un nuovo marchio di cui la Marvel detiene i diritti, onde evitare ulteriori utilizzi impropri che, come successo con quello precedente, potrebbero portare a varie controversie.

Il redesign lo trovate nella gallery sottostante e raffigura l’immancabile teschio, ma stavolta con fattezze più demoniache.

Aaron ha spiegato: “Così tanti gruppi differenti hanno cercato di appropriarsi del simbolo del Punitore e scrivere la loro versione della storia su quel che esso significa, così da renderlo affine ai loro scopi.

Ma loro non hanno l’opportunità di definire la storia di questo personaggio. Ed è al personaggio di Frank Castle che io sono interessato.

La sua storia è sempre stata una tragedia contorta e oscura, basata su un uomo logorato dalla guerra, nel bene e nel male, non importa quale tipo di casacca indossi.

Ed è esattamente il tipo di storia che stiamo raccontando qui.”

