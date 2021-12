Avengers Forever: un nuovo Ant-Man nel numero uno

Mercoledì 22 dicembre sarà un giorno piuttosto importante per la Marvel, dal momento che verrà distribuito nelle fumetterie statunitensi l’albo d’esordio di Avengers Forever, la nuova serie regolare dei Vendicatori di Jason Aaron che già dal titolo punta tutto sull’effetto nostalgia, omaggiando una nota opera di Kurt Busiek e Carlos Pacheco datata 1999.

Questo rilancio della miniserie originale avrà poco o nulla in comune con quest’ultima, e si incentrerà su una nuova squadra di supereroi chiamata Avengers del Multiverso, che – come potrete intuire – raggrupperà assieme i Vendicatori di tutte le Terre alternative immaginabili.

Riunire questi individui tanto diversi fra loro è l’obiettivo principale di Robbie Reyes, alias il nuovissimo Ghost Rider. La sua prima recluta sarà una variante di Tony Stark proveniente da Terra-818.

In quell’Universo, Tony non è diventato Iron Man dopo essersi ferito al cuore. Diversamente, è un archeologo che, dopo aver scoperto un gruppo di particelle subatomiche da lui stesso battezzate come Particelle Stark, ha iniziato a sviluppare la tecnologia che lo avrebbe poi reso l’Invincibile Ant-Man, nuova versione della popolare identità ideata nella continuity mainstream dal leggendario Hank Pym.

Di recente sono state diffuse in rete da Newsarama le prime tavole ufficiali dell’artista Aaron Kuder per Avengers Forever #1 che introducono ai fan Tony Stark come Ant-Man, armato addirittura di una pistola ricavata dal teschio di un Celestiale.

Vi proponiamo tutte le immagini a seguire, assieme alle variant di Carlos Pacheco (ricavata dall’originale Avengers Forever), Matteo Scalera, Russell Dauterman e Betsy Cola, che per l’occasione ha omaggiato la storica cover di Avengers #1 firmata dal Re Jack Kirby nel 1963.

In merito a questa serie parallela dei Vendicatori, nata in seguito agli eventi narrati nel recente Avengers #50, lo scrittore Jason Aaron ha dichiarato: “Avengers #50 è la miccia che accende il fuoco. Avengers Forever è l’esplosione che ne segue.

Una scoppiettante supernova di una megabomba che emana onde d’urto lungo tutta la realtà, arrivando su tutte le Terre fra quelle che sono state devastate dai nuovi Multiversali Signori del Male fino alle rovine di Asgard alla fine dei tempi e a una Avengers Tower situata sopra gli dei caduti alla Fine dell’Infinito.

Lungo il cammino, incontreremo alcune nuove versioni dei Vendicatori che conosciamo, così come assisteremo al ritorno di alcuni cari vecchi amici, in una serie che darà il massimo in ogni singola uscita, mentre gli Eroi più Potenti di ogni Terra nel firmamento si accinge a unirsi come mai prima d’ora.”

In basso vi riportiamo la sinossi ufficiale di Avengers Forever (2021) #1 di Jason Aaron e Aaron Kuder.

“Una nuovissima serie con protagonisti gli Avengers del Multiverso! In un viaggio di vendetta cosmica, Ghost Rider si ritrova a ruggire per le terre desolate di una Terra in rovina in cui l’età degli eroi non c’è mai stata, dove la speranza è una parola di otto lettere e il suo unico alleato nella prossima lotta contro i più grandi nemici che ogni universo abbia mai conosciuto è l’archeologo più ricercato al mondo, Tony Stark… l’invincibile Ant-Man.

Direttamente dagli eventi cataclismatici di Avengers #750 e operando di pari passo con la serie principale degli Avengers, la prossima immensa saga dei Vendicatori ha inizio qui, mentre gli Eroi più Potenti di ogni Terra cominciano ad assemblarsi.”



Per saperne di più sui Vendicatori del Multiverso, vi invitiamo a leggere quest’altro articolo in cui, oltre alle affermazioni di tutti gli autori coinvolti, trovate anche dei retroscena e varie pagine ufficiali.

Acquista il primo tomo degli Avengers di Jason Aaron intitolato “L’Ultima Schiera”, con Ed McGuinness ai disegni!