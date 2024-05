One Piece sta per raggiungere il culmine di un’avventura epica che ha tenuto incollati i lettori per decenni. Con il manga che si avvia verso il suo atto finale, l’autore Eiichiro Oda sta preparando uno spettacolare epilogo per le avventure di Luffy e della sua ciurma. Il capitolo 1113 ha aggiunto ulteriore incipit all’attesa, con un cliffhanger che conferma una teoria a lungo sostenuta dai fan.

Attenzione! Spoiler imminenti per chi non ha ancora letto il capitolo 1113 di One Piece. Proseguite con cautela!

Il colpo di scena è arrivato nelle pagine finali del capitolo più recente. Vegapunk, il genio eccentrico del mondo di One Piece, ha finalmente reso pubblico un messaggio di portata globale attraverso le lumache transponder di tutto il mondo: ovviamente i lettori si sono scatenati con ulteriori ipotesi e discussioni.

Il messaggio di Vegapunk ha gettato luce su una rivelazione sconcertante: il mondo di One Piece sta affrontando una minaccia di proporzioni epiche. Con voce calma ma solenne, Vegapunk ha dichiarato di fronte a un pubblico globale che il mondo come lo conosciamo sta affondando nelle profondità del mare. One Piece 1113: il plot twist annuncia l’arrivo di una grande inondazione “Quello che sto per dirti è così assurdo che potresti persino scoppiare a ridere. Tuttavia, tutti voi avete il diritto di sapere. Per farla breve, il mondo come lo conosciamo affonderà nel mare”, ha dichiarato al mondo. Con questa rivelazione, il gioco è fatto. Il mondo di One Piece è ora in procinto di subire un cambiamento cataclismatico. La ricerca di Vegapunk ha portato alla luce una verità sconvolgente: il mondo sta lentamente ma inesorabilmente affondando nelle acque circostanti. E come se non bastasse, sembra che il Governo Mondiale e i Cinque Anziani siano al corrente di questa catastrofe imminente più di quanto vogliano ammettere. Fonte Comic Book