Fantastici Quattro: l’Osservatore fra i protagonisti di Reckoning War

“Reckoning War” è il titolo della nuova, ambiziosa storia a fumetti dei Fantastici Quattro ordita dal loro attuale sceneggiatore di punta, Dan Slott, che con i disegni del grande Javier Rodríguez firmerà l’albo Fantastic Four: Trial of the Watcher #1.

Il suddetto one-shot, in uscita l’anno prossimo negli Stati Uniti, punterà i riflettori su uno dei protagonisti dell’evento, il recentemente riesumato Uatu l’Osservatore, che su quelle pagine dovrà affrontare la sua più grande paura, cosa che consentirà alla Marvel di mostrarci un lato del personaggio mai visto fino ad ora.

Scendendo nei dettagli, Reckoning War si focalizzerà sulla prima guerra del Marvel Universe, precedente addirittura all’avvento di vetuste entità cosmiche quali Galactus o alla nascita della gloriosa Asgard.

Il conflitto in questione si riaccenderà nel presente e, a difendere gli equilibri del cosmo, scenderanno in campo i Fantastici Quattro. Ad aiutarli figureranno altri volti noti della Casa delle Idee, come per esempio She-Hulk, il Fante di Cuori, Silver Surfer e l’originale Nick Fury, divenuto l’Invisibile dopo aver assassinato Uatu in Original Sin (2014).

Questa storyline ha richiesto a Dan Slott ben quindici anni di lavorazione: i semi di questa misteriosa “guerra segreta” vennero piantati addirittura nella sua run di She-Hulk, che a breve verrà raccolta integralmente da Panini Comics in un poderoso Marvel Omnibus.

La saga di questa guerra del giudizio marvelliana partirà con uno speciale Alpha disegnato dal leggendario Carlos Pacheco il 2 febbraio. Dopodiché, i capitoli principali che la comporranno verranno inglobati nella serie regolare del quartetto di Mr. Fantastic a cominciare dal numero 40.

Intervistato lo scorso novembre dal portale Newsarama, Dan Slott ha svelato qualche dettaglio sul coinvolgimento di Uatu, che lui stesso ha riportato nel mondo dei vivi sul finale del recente crossover fra Avengers e Fantastic Four intitolato Empyre (2020).

“Uno dei giocatori chiave di tutto ciò è Uatu. C’è qualcosa di questa storia che è incredibilmente collegato a qualcos’altro di veramente fondamentale nell’Universo Marvel di cui gli Osservatori sono stati testimoni.

La guerra segreta originale è qualcosa di cui gli Osservatori erano ben consapevoli, e anche il solo pensiero che possa accadere ancora ha riportato indietro Uatu.

Forse è venuto il momento che l’Osservatore smetta di guardare e inizi a fare qualcosa.”

Se il titolo di Fantastic Four: Trial of the Watcher #1 vi ricorda qualcosa, significa che avete letto l’omonima avventura di Capitan Marvel realizzata da Steve Englehart e Al Milgrom in cui l’Osservatore viene posto sotto processo dalla sua stessa razza per aver infranto più volte il giuramento di non interferire col naturale svolgersi degli eventi.

Ad ogni modo, lo speciale uscirà il 16 marzo nelle fumetterie statunitensi. Per saperne di più su Reckoning War, vi invitiamo a leggere la sinossi sottostante del capitolo Alpha di Slott e Pacheco.



“Quindici anmi per la realizzazione di questa storia — e tutto prende avvio da qui!

In un tempo venuto prima degli Imperi Kree, Skrull o Shi’ar. Prima dell’emergenza di Galactus. Prima della nascita di Asgard. C’era la Prima Guerra. La più grande guerra che abbia mai infuriato nel Multiverso. Oggi, quel conflitto si è riacceso. Questo è il giorno della resa dei conti.

E tutto ciò che si frappone tra la realtà intera e la vendetta dall’alba dei tempi sono gli eroi della Terra, i Fantastici Quattro e la mente di Mr. Fantastic.

Con protagonisti gli FQ, She-Hulk, il Fante di Cuori, l’Invisibile, Silver Surfer e chiunque altro nell’intero dannato Marvel Universe.”

