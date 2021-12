Il leggendario Alex Ross, attuale copertinista di vari titoli Marvel nonché illustratore di opere rinomatissime quali Marvels (1994) con Kurt Busiek o Kingdom Come (1996) con Mark Waid, è attualmente al lavoro sui testi e sui disegni della sua primissima graphic novel, che si incentrerà sui Fantastici Quattro.

Il titolo di quest’opera senz’altro sperimentale è Fantastic Four: Full Circle.

Debutterà negli Stati Uniti il 2 agosto dell’anno prossimo, siglando la collaborazione fra la Casa delle Idee e la Abrams ComicArts, etichetta dell’editore Abrams Books.

Dalle forze congiunte dei due editori è nata MarvelArts, partnership creativa che in futuro consentirà la produzione di altre graphic novel.

Il formato dell’edizione americana di Fantastic Four: Full Circle sarà più grande rispetto allo standard dei classici romanzi a fumetti e, stando a quanto dichiarato dal sito Comic Book, rispecchierà la classica serie Marvel Graphic Novels, che dai primi anni Ottanta propose materiale di altissima qualità sui più disparati eroi Marvel, a cominciare dal Mar-Vell di Jim Starlin.

Per giunta, ci sarà in allegato un poster pieghevole che riassumerà le origini del quartetto narrate per la prima volta proprio sessanta anni fa da Stan Lee e Jack Kirby in Fantastic Four #1 dell’agosto 1961.

Cartonato con sovraccoperta, il volume avrà una foliazione di 64 pagine per un prezzo di copertina di 24,99 dollari.

Alex Ross, che avrebbe dovuto rilanciare il franchise della Prima Famiglia Marvel nel 2017, ossia prima che la serie finisse nelle mani di Dan Slott, ha dichiarato: “Questa è la storia dei Fantastici Quattro che speravo di raccontare da anni, e visivamente è uno degli esperimenti artistici più grossi che abbia mai tentato.

Sono eccitato di condividere con tutti voi questo lavoro poiché unisce le grandiose forze di Marvel e Abrams ComicArts in una nuova, coraggiosa collaborazione.”

Il direttore editoriale di Abrams ComicArts Charles Kochman, che assieme all’executive editor Tom Brevoort per la Marvel Comics ha l’incarico di supervisionare l’intero progetto, ha aggiunto: “Alex e io lavoriamo assieme da quasi trenta anni, da quando ero un editor in DC Comics e lo assunsi per dipingere la sua primissima copertina nel 1993, prima che uscisse Marvels.

In Fantastic Four: Full Circle, Alex rivisiterà un classico fumetto degli anni Sessanta del duo Stan Lee-Jack Kirby e introdurrà una storyline per una nuova generazione di lettori.”

Quanto segue è la sinossi ufficiale del fumetto. Per saperne di più sulla sua pubblicazione italiana da parte di Panini Comics, continuate a seguirci.

“È una notte piovosa a Manhattan, e nessuno è in circolazione eccetto che… Ben Grimm.

Quando un intruso compare all’improvviso all’interno del Baxter Building, i Fantastici Quattro – Mister Fantastic (Reed Richards), la Donna Invisibile (Susan Storm Richards), la Torcia Umana (Johnny Storm) e la Cosa (Ben Grimm) – si ritrovano circondati da uno sciame di parassiti invasori.

Questi esseri putrefatti composti di Energia Negativa giungono sulla Terra utilizzando un umano ospite come sistema di trasporto.

Ma a quale proposito? E chi c’è dietro a questa improvvisa invasione?

I Fantastici Quattro non hanno alcuna scelta se non viaggiare nella Zona Negativa, un universo alieno composto interamente di anti-materia, rischiando non solo le proprie vite ma anche il fato del cosmo!”

