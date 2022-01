X-Force torna in Destiny of X contro un nuovo nemico

Ultima delle serie di Destiny of X ad essere presentata, X-Force continua la sua corsa con Benjamin Percy ai testi, affiancato dal nuovo disegnatore Robert Gill.

La serie tornerà ad Aprile, dopo una pausa di ben quattro mesi dovuta alla pubblicazione delle due miniserie evento interconnesse X Lives of Wolverine e X Deaths of Wolverine, entrambe scritte sempre da Benjamin Percy i cui eventi avranno ripercussione anche su X-Force.

Infatti, dopo che a marzo verrà pubblicato lo speciale X-Force Annual firmato dal team creativo ospite Nadia Shammas e Rafael Pimentel, la serie regolare entrerà in Destiny of X con il numero 27, in cui la polizia segreta mutante farà i conti con un antagonista uscito direttamente dalla miniserie di Wolverine: Cerebrax.

Quando Wolverine farà il suo ritorno a Krakoa infatti l’isola si ritroverà minacciata da questa unità Cerebro diventata senziente, a causa di un difetto di sicurezza che avrà pesanti ripercussioni su Forge.

Riguardo al nuovo corso di X-Force in Destiny of X, Benjamin Percy ha dichiarato:

“Non c’è mai stato un periodo facile per X-Force, ma l’anno a venire sarà particolarmente caotico e impegnativo. Non posso entrare troppo nei dettagli su X LIVES OF WOLVERINE/X DEATHS OF WOLVERINE, perché Bestia ha elencato quei file come classificati, ma vi dirò che ci saranno delle ripercussioni. Per alcuni personaggi ovviamente. Ma anche per una delle unità Cerebro, che è diventata senziente, e la sua fame di intelligenza e potere è abbastanza letterale. Cerebrax sta arrivando! Dovreste anche aspettarvi alcuni drammatici cambiamenti nel roster della squadra e una grande trasformazione per Kid Omega, che stiamo costruendo da un po’ di tempo. Mettetevi al riparo, perché uno dei miei cattivi preferiti dell’universo 616 comparirà in una storia a più numeri che volevo scrivere da anni. E aspettatevi che l’uomo con il tatuaggio del pavone venga finalmente smascherato.”