Knights of X: la saga fantasy per gli X-Men in Destiny of X

Knights of X è la serie che prosegue le vicende di Excalibur all’interno del nuovo affresco mutante Destiny of X. Come preannunciato, la serie vedrà la scrittrice di Excalibur Tini Howard affiancata da Bob Quinn ai disegni, recentemente visto su Champions.

Come già avvenuto durante il crossover X of Swords, la X del titolo è da leggersi sia come un riferimento agli X-Men che come 10 in numeri romani.

Sono infatti dieci i “cavalieri” mutanti guidati da Capitan Bretagna che affronteranno le forze di Altromondo guidate da Merlino e Artù per recuperare un antico artefatto che affonda le sue radici nella storia mutante, una sorta di Santo Graal dei mutanti.

Oltre a Betsy Braddock, questo gruppo di “cavalieri della X” sarà composto da Gambit, Shatterstar, Rictor, Prestige, Gloriana, Bei the Blood Moon e Shogo, il figlio di Jubilee che su Altromondo ha la facoltà di trasformarsi in drago. Oltre a questi otto personaggi annunciati, ci saranno altri due membri a sorpresa per raggiungere la quota di dieci cavalieri.

Dalla precedente serie Excalibur ritroveremo quindi, oltre alla protagonista Capitan Bretagna, Gambit, Shogo Lee e Rictor, membri del gruppo inglese dall’inizio dell’era Dawn of X, nonché la cognata di Betsy, Gloriana (Meggan), presenza saltuaria per tutta la serie. Nonostante in tutte e due le copertine diffuse per il primo numero di Knights of X si noti la presenza di Shogo Lee in forma di drago, non vi è traccia di sua madre Jubilee, la quale però non compare nel cast di alcuna altra serie di Destiny of X al momento.

Nel ciclo finale di Excalibur erano poi già apparsi Bei, silenziosa mutante arakkana moglie di Doug Ramsey, ed il fidanzato di Rictor Shatterstar, recentemente reintrodotto sulle pagine di X-Factor. Da X-Factor arriva direttamente anche Rachel Summers, Prestige, fondatrice della prima storica incarnazione di Excalibur. Anche se non inclusa nel novero dei cavalieri, possibile che appaia comunque nella serie, così come altri personaggi ricorrenti di Excalibur come i fratelli di Betsy Jamie e Brian Braddock, ovvero Monarch e Capitan Avalon.