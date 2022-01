X-Men Vote 2022: la nuova “elexione” mutante

Con un teaser pubblicato sui social il primo dell’anno la Marvel ha annunciato X-Men Vote 2022, ovvero la nuova edizione della votazione online aperta a tutti che deciderà la composizione della squadra di eroi mutanti nel corso del 2022.

La prima edizione di X-Men Vote si è tenuta lo scorso febbraio, chiamando i lettori a scegliere quale personaggio mutante avrebbe completato la formazione degli X-Men nella nuova serie di Gerry Duggan e Pepe Larraz. I candidati erano Forge, Strong Guy (Forzuto), Banshee, Polaris, Boom Boom, Tempo, Marrow, Cannonball, Armor (Corazza) e Sunspot.

Il vincitore sarebbe stato annunciato poco prima del Galà Infernale, quando la nuovissima formazione di X-Men è stata presentata al mondo.

Fu Polaris a vincere quella votazione, supportata anche dalla mobilitazione dei fan della serie TV The Gifted, in cui il personaggio di Lorna Dane veniva interpretato da Emma Dumont. La figlia di Magneto è così entrata nella formazione degli X-Men insieme a Ciclope, Marvel Girl, Rogue, Sunfire (Sole Ardente), Synch e Wolverine (Laura Kinney).

Questi mutanti hanno formato il nuovo gruppo ufficiale di X-Men, con sede a New York e pubblicamente attivi come supereroi. In realtà si è trattato del primo gruppo di X-Men dopo due anni, dato che per tutta la prima parte dell’era “krakoana” aperta con House of X/Power of X non è mai stato attivo un gruppo di eroi mutanti vero e proprio, nonostante la serie omonima scritta da Jonathan Hickman focalizzata però maggiormente sulla famiglia Summers che su un gruppo definito.

Tutti i candidati perdenti invece sono stati riuniti in una speciale squadra mutante, i Secret X-Men, protagonisti di uno speciale scritto da Tini Howard e disegnato da Francesco Mobili in uscita a febbraio negli States.

Per quanto riguarda la nuova edizione di X-Men Vote 2022, non sono ancora stati resi noti partecipanti e il ruolo per il quale si vota, ma è possibile che la formazione degli X-Men subirà qualche sconvolgimento in occasione di Judgment Day, la saga che vedrà scoppiare uno scontro su tre fronti tra X-Men, Avengers e Eternals.