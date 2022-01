Due Regine in lotta per il trono del Limbo nel nuovo ciclo Destiny of X

New Mutants: è guerra per il Limbo nel nuovo corso Destiny of X

Tra le serie mutanti entrate nel nuovo corso Destiny of X, New Mutants è quella da cui ci si aspettava meno sorprese, dato che la numerazione continua con New Mutants #25 e il team creativo, Vita Ayala ai testi e Rod Reis ai disegni, rimane immutato.

Invece, da quanto annunciato sul sito Marvel, da aprile in poi le atmosfere della serie cambieranno radicalmente, grazie ad un personaggio recentemente tornato in scena sulle pagine di Hellions: Madelyne Pryor. Il clone di Jean Grey, ex-moglie di Ciclope e madre di Cable, riprenderà il suo manto di Regina dei Goblin.

Più di trent’anni dopo lo storico crossover Inferno, Madelyne infatti riaccenderà le fiamme demoniache, andando a scontrarsi con Illyana “Magik” Rasputin per la supremazia del Limbo. Illyana infatti è la legittima governante della dimensione demoniaca, nonché sua Maga Suprema. Negli ultimi tempi però Illyana è stata spesso impegnata dal suo ruolo di Grande Capitano di Krakoa e di “responsabile” dei giovani mutanti sull’isola insieme ai Nuovi Mutanti.

Madelyne Pryor è decisa ad approfittare di quel vuoto di potere per sedere su quel trono promessole dal demone N’Astirh durante Inferno, ma Illyana non cederà mai di buon grado il trono che le è costato la sua anima. Ogni volta che le lotte di potere del Limbo hanno coinvolto i giovani mutanti, le cose si sono però risolte in tragedia.

Nelle storie più recenti del gruppo i Nuovi Mutanti, nel ruolo di “tutori” dei mutanti più giovani presenti su Krakoa, hanno dovuto fare fronte ai numerosi traumi che molti di essi hanno vissuto scontrandosi con il Re delle Ombre. L’ingresso in scena della Regina dei Goblin e dei demoni del Limbo arriva in un momento più che difficile per la gioventù krakoana.

The Labors of Magik, la saga che segna l’ingresso di New Mutants in Destiny of X, inizia in New Mutants #25, albo speciale in uscita ad aprile che per l’occasione presenta cinque cover differenti che ritraggono le due pretendenti al trono del Limbo, tra cui una di Phil Jimenez che ripropone Illyana nell’identità di Darkchylde.

Le cover di New Mutants #25, primo numero Destiny of X