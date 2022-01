X-Men Red: Ewing e Caselli raccontano il pianeta rosso mutante

X-Men Red è l’ultimo titolo ad essere presentato ufficialmente tra quelli annunciati nella line-up di Destiny of X, la terza fase dell’era krakoana degli X-Men. Scritto da Al Ewing e disegnato da Stefano Caselli, questo titolo è la naturale prosecuzione di S.W.O.R.D., la serie incentrata sul “programma spaziale mutante” conclusasi recentemente con il numero 11.

Il “Red” del titolo è riferito al tradizionale colore di Marte, il pianeta recentemente terraformato e colonizzato dalla popolazione mutante in Planet-Size X-Men, durante le celebrazioni del Galà Infernale. Già al centro degli ultimi episodi di S.W.O.R.D., il difficile governo di Marte, o meglio Arakko come è stato ribattezzato dalla popolazione mutante, è stato affidato a Tempesta, che deve mediare tra le tensioni diplomatiche cosmiche e la natura violenta dei mutanti cresciuti nella dimensione demoniaca di Ameth e stanziati su Arakko.

In X-Men Red, di Ewing e Caselli come gli ultimi episodi di S.W.O.R.D., In tutto questo giocheranno sempre un ruolo fondamentale le due stazioni di controllo spaziali S.W.O.R.D. dirette dalla machiavellica Abigail Brand e da Cable. Ma non solo: entreranno in scena anche alcuni mutanti dal peso “politico” non indifferente, come Magneto, fondatore di Krakoa che a quanto pare abbandonerà in Immortal X-Men, e Sunspot, il giovane e rampante Robert DaCosta che in passato ha finanziato e diretto una sua branca di A.I.M. e Avengers nelle serie New Avengers e U.S.Avengers, scritte sempre da Ewing.

Insieme a Ewing ci sarà il disegnatore romano Stefano Caselli, le cui doti narrative hanno già impreziosito serie mutanti come Inferno e Marauders, mentre le copertine saranno firmate dalla superstar Russell Dauterman, che ha anche disegnato il nuovo costume stellare di Storm.

Riguardo alle tematiche della serie, Al Ewing ha dichiarato:

“Il genere mutante ha terraformato Marte, riportando in vita un mondo morto e cambiando per sempre l’Universo Marvel. Marte è ora il pianeta Arakko, sede di un’antica società mutante che ha trascorso migliaia di anni affrontando guerre, prigionia e dolore – e dimora di Tempesta, che ha conquistato un posto di potere nel loro consiglio di governo. Ora Arakko ha finalmente la possibilità di trovare la pace e di forgiare la propria strada verso il futuro… ma c’è chi preferirebbe vederli recintati e soggiogati. Marte ha davvero bisogno degli X-Men per salvarsi – o i mutanti di Arakko possono combattere da soli? Tempesta non è l’unica a porsi queste domande… e le risposte sono in X-Men Red.”

X-Men Red di Ewing e Caselli sarà in vendita negli Stati Uniti nel mese di Aprile, con ben due numeri in uscita nello stesso mese, nei giorni 6 e 27.