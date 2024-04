AvA: Aliens Vs Avengers, il crossover firmato da Hickman e Ribic

Dopo il successo di Predator Vs Wolverine è in arrivo Aliens Vs Avengers, un nuovo crossover tra i personaggi Marvel e quelli 20th Century Studios, attualmente pubblicato proprio dalla Marvel in seguito all’acquisizione della Fox da parte della Disney.

L’imminente miniserie a fumetti Aliens Vs Avengers sarà scritta dal visionario autore Jonathan Hickman e disegnata da Esad Ribić. Si tratta del più recente fumetto dell’imprinting Marvel 20th Century Studios Comics e del primo crossover tra Marvel e Aliens, anche se è facile immaginare che dopo gli Avengers potremmo vedere altri incroci, in particolare con gli X-Men.

Questa epopea in quattro parti è ambientata in una nuova linea temporale molti anni nel futuro e presenta versioni più vecchie e spigolose dei personaggi Marvel. Sarà anche la prima volta che i lettori vedranno alcune parti della storia di Alien nell’Universo Marvel, come la casa degli Ingegneri. In questa serie da non perdere, gli Xenomorfi raggiungono la Terra e l’organismo perfetto incontra un pianeta di superuomini. Ma chi sarà il primo a cadere?

Jonathan Hickman teases what to expect when Marvel’s new ‘Aliens vs. Avengers’ comic brings superheroes face to face with Xenomorphs. https://t.co/NQVnptefVM — Entertainment Weekly (@EW) April 18, 2024

Intervistato da Entertainment Weekly, Hickman ha dichiarato:

“Probabilmente una delle cose più belle del progetto è il modo in cui abbiamo trovato modi davvero divertenti per ‘Avengerizzare’ gli Aliens e ‘alienizzare’ gli Avengers. Credo che i fan rimarranno sorpresi dall’eleganza con cui alcune di queste cose si incastrano tra loro. Si è rivelata davvero una situazione da cioccolato e burro di arachidi”.

L’editor Sarah Brunstad ha quindi sottolineato:

“Hickman e Ribić sono dei maestri della narrazione, e apportano una qualità cinematografica che fonde senza soluzione di continuità l’azione sfrenata e la soap opera che i fan Marvel si aspettano con il terrore profondo e lo stupore cosmico che l’universo di Alien tanto ispira. Guardarli mentre si sbizzarriscono con l’intero lessico di questi due grandi franchise è sbalorditivo. In questa serie può succedere di tutto, preparatevi”.

AvA: Aliens Vs Avengers 1 uscirà negli States il 24 luglio, qualche giorno prima dell’uscita nelle sale cinematografiche dell’attesissimo film Alien: Romulus dei 20th Century Studios.