NYX, la nuova vita dei giovani mutanti a New York

Il terzo titolo mutante ad essere annunciato questa settimana è NYX, una serie regolare in uscita a luglio di Collin Kelly, Jackson Lanzing e Francesco Mortarino, ambientata nell’imminente era di From the Ashes e che reinventa ciò che significa essere mutanti a New York.

Con la scuola di Xavier scomparsa da tempo e Krakoa distrutta, la più grande città della Terra sta per ricevere un enorme afflusso di mutanti, che siano o meno i benvenuti!

With Xavier’s school and Krakoa destroyed, the greatest city on Earth is about to get an influx of mutants. #MarvelComics‘ ‘NYX’, arrives this July. Read more: https://t.co/xjl4rlcj7n pic.twitter.com/dvtgLi1ZKR — Marvel Entertainment (@Marvel) April 11, 2024

Come l’innovativa serie originale degli anni 2000, NYX non rinuncerà a riflettere la dura realtà della vita, mentre un gruppo di iconici mutanti, beniamini dei fan, rientrerà in un mondo pieno di bigottismo, diffidenza e disinformazione. Lontani dalla guida degli X-Men e dalla protezione di Krakoa, i mutanti dovranno ignorare il clamore e superare l’odio facendo ciò che sanno fare meglio: EVOLVERSI. Ma se c’è una cosa su cui si può contare è che i mutanti non sono mai tutti d’accordo, e alcuni fanno davvero fatica a lasciar andare Krakoa…

It can finally be told. ⚡️The Hivemind is writing NYX⚡️ This isn’t a book about X-Men. This is a book about MUTANTS. How they live past the end of their world and into a new beginning. Not only how they SURVIVE in a world that hates and fears them… …but how they THRIVE. pic.twitter.com/VN37Y56I8G — Jackson Lanzing (@JacksonLanzing) April 11, 2024

Questo è una serie sui mutanti che vivono oltre la fine del loro mondo e verso un nuovo inizio. Questa è Ms. Marvel che abbraccia la sua vita da mutante nelle strade al neon del Lower East Side. Questo è Anole che cerca di tenere la testa fuori dall’acqua. Questa è Wolverine che protegge la sua gente tra le ombre di Bushwick. Prodigy che scrive la storia mentre accade e Sophie Cuckoo che trova la sua strada. I notiziari sono desolanti. Le strade sono pericolose. C’è qualcosa in agguato nel sottosuolo. Il male proviene da ogni direzione. Ma loro sono determinati a farcela. Questa è la comunità mutante. Questo è l’orgoglio mutante. QUESTO È NYX!

Inspired by the original NYX, YOUNG AVENGERS and RUNAWAYS… this is genuinely a dream title, telling the *exact* story we want. Something that celebrates Krakoa, while also learning to move on. (And no, Sophie will NEVER take the subway, it’s *disgusting*) https://t.co/IvTM4GClHf — Collin Kelly writes comics! (@cpkelly) April 11, 2024

Collin Kelly, metà del duo di sceneggiatori soprannominato “Hivemind”, ha dichiarato:

“Questo è il tipo di serie che siamo venuti a creare alla Marvel. Quando abbiamo formato l’Hivemind, io e Collin abbiamo stretto un legame su serie come RUNAWAYS, YOUNG AVENGERS e l’originale NYX, storie che mostravano quel luogo teso e meraviglioso in cui il mondo quotidiano e le meraviglie si scontravano. E nessuna serie ha incarnato questo concetto più di Ms. Marvel-Kamala Khan è una delle protagoniste più importanti del panorama Marvel e siamo profondamente onorati di ereditare il personaggio da Iman [Vellani] e Sabir [Pirzada], raccontando allo stesso tempo una fase completamente nuova della sua crescita come giovane adulta”.

Il suo socio Jackson Lanzing ha aggiunto:

“L’opportunità di affrontare questi personaggi è una sfida incredibile e un onore straordinario. Sophie, Anole e Prodigy sono i miei preferiti fin dai tempi in cui erano nei New Mutants e nei New X-Men – in un certo senso, siamo diventati ciò che siamo proprio accanto a loro. E il ritorno di Laura ai NYX – anche se in un contesto radicalmente diverso che mette al centro il suo eroismo piuttosto che il suo vittimismo – ci sembra l’occasione per chiudere il cerchio del personaggio e aiutarla a crescere nella prossima fase della sua vita”.

Infine, è stata la volta del disegnatore Francesco Mortarino di raccontare le sue sensazioni:

“Ero un grande fan della versione di Joe Quesada e Josh Middleton, quindi non stavo nella pelle quando l’editor Annalise Bissa mi ha chiesto di disegnare NYX! Sono molto felice di avere l’opportunità di lavorare su personaggi come X-23 e Ms. Marvel, e NYC è un luogo che amo, quindi sono ansioso di trasmettere le vibrazioni della città che avrei visto in serie come Daredevil e Spider-Man! Ho apprezzato molto le sceneggiature di Jackson e Collin e non vedo l’ora di dar loro vita!”

This is just the beginning. From the ashes, #MarvelComics’ X-Men new era kicks off this summer! pic.twitter.com/xpMX5kqiDV — Marvel Entertainment (@Marvel) March 14, 2024

NYX è la terza serie “satellite” annunciata questa settimana, dopo X-Force e Phoenix, che si aggiunge alle tre serie principali degli X-Men annunciate il mese scorso. Rispetto al teaser iniziale, mancano ancora all’appello gli annunci delle nuove serie di X-Factor, Wolverine e Storm, che probabilmente arriveranno nel corso della prossima settimana.