Una nuova X-Force per aggiustare il mondo

Nel mondo degli X-Men, anche nella nuova era che sta per iniziare, ci sarà sempre bisogno di una squadra disposta a superare i limiti che nessun altro osa superare: un gruppo di mutanti che si fa chiamare X-FORCE!

Questo luglio, nell’ambito dell’era di From the Ashes, nasce l’ultima evoluzione di X-Force, specificamente adatta a questa nuova e audace era della narrazione mutante. Potrete scoprire la loro missione impossibile nella nuova serie regolare di X-Force, scritta dall’acclamato sceneggiatore Geoffrey Thorne e disegnata dal dinamico artista degli X-Men Marcus To.

Questa volta, questa iconica super-squadra sarà ridefinita dalle fondamenta dall’inventore mutante Forge! Accedendo a un livello omega del suo unico e complesso potere mutante di costruire qualsiasi cosa, Forge sarà testimone di tutto ciò che è rotto nel mondo.

Fortunatamente, sa esattamente di chi avrà bisogno per ripararlo: Rachel Summers, Betsy Braddock, Sage, Surge e Tank. Per salvare l’esistenza stessa, si butteranno a capofitto con spade, pistole e pugni nell’incertezza mortale, e l’unica cosa che li ostacolerà saranno i segreti che custodiscono!

The world is broken and mutantkind’s solution is a team willing to cross the lines no others dare to. ‘X-Force’, a new ongoing series set in the upcoming From the Ashes era, begins this July: https://t.co/W9xUpQENCk pic.twitter.com/ssH1dOqr0b — Marvel Entertainment (@Marvel) April 9, 2024

Un nuovo cammino forgiato! Il mondo è in frantumi. Forge usa i suoi poteri per escogitare l’unica soluzione: una X-Force tutta nuova e tutta diversa! Forge guida una squadra di mutanti scelti su misura in missioni fuori dagli schemi così terribili e così importanti per il destino dell’Universo Marvel, che non c’è tempo per fermarsi a chiedere il permesso!

Inoltre, man mano che Forge individuerà minacce crescenti in tutto il pianeta, recluterà specialisti per ogni obiettivo. Sarà un carosello di guest star Marvel e il primo è quel degenerato rigenerante di Deadpool!

❌ The world is broken, and Forge knows how to fix it… pic.twitter.com/cbDrS04l1z — Marvel Entertainment (@Marvel) April 8, 2024

Geoffrey Thorne ha proposto la sua idea per una nuova serie mutante, che l’editor Tom Brevoort ha subito pensato che potesse adattarsi alla serie X-Force:

“Non posso credere che la reazione alla mia idea originale sia stata: ‘Ci sembra proprio X-Force’! È una nuova atmosfera e una missione diversa, ma è sempre X-Force. Guardando tutti le serie che stanno uscendo sotto questa bandiera, parafraserò il profeta Sheryl Crow: ‘Tutto quello che voglio fare è divertirmi’. Guardando a ciò che sto per fare e a ciò che gli altri stanno escogitando, non sono assolutamente l’unico”

Anche il disegnatore Marcus To è entusiasta, anche per riprendere alcuni personaggi che ha già disegnato su Excalibur:

“Quando la Marvel mi ha contattato per essere l’artista di X-Force, ero estasiato. Sono sempre stato un grande fan degli X-book crescendo, e partecipare a portare quell’emozione ai lettori vecchi e nuovi era un’opportunità che non potevo rifiutare. E la possibilità di disegnare nuovamente Betsy Braddock è la ciliegina sulla torta!”.

❌ Five mutants alone in the big city. Welcome back to the real world… pic.twitter.com/eZm8aeGnXb — Marvel Entertainment (@Marvel) April 8, 2024

Il mese scorso, i fan hanno potuto dare un primo sguardo a ciò che attende la linea di titoli Marvel sugli X-Men dopo l’audace Era Krakoana con la rivelazione di tre serie di punta: X-Men di Jed MacKay e Ryan Stegman, Uncanny X-Men di Gail Simone e David Marquez e Exceptional X-Men di Eve L. Ewing e Carmen Carnero.

Queste sono però solo le serie principali: come da tradizione, attorno agli X-Men ruotano sempre molte serie satellite ed X-Force è solo la prima ad essere annunciata: nei prossimi giorni seguiranno gli annunci di Phoenix, con protagonista Jean Grey e NYX, dedicata ad un gruppo di mutanti che cerca di sopravvivere a New York.