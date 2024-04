Venom War si avvicina con uno speciale di Black Widow

Sulle pagine della serie Venom di Al Ewing e Torunn Grønbekk Black Widow ha iniziato ad ospitare un nuovo simbionte, e questo è solo il primo passo verso Venom War!

Questo luglio si approfondirà questo sorprendente sviluppo mentre Natasha, reduce dalla sua avventura con Clint Barton, abbraccia pienamente il suo nuovo posto nell’alveare dei simbionti in Black Widow: Venomous!

Questo one-shot con protagonista Black Widow e il simbionte progenie di Venom (ma è davvero così?) sarà scritto dall’astro nascente Erica Schultz, nota per il suo entusiasmante lavoro su Daredevil: Gang War e Hallow’s Eve e disegnato dall’artista superstar Luciano Vecchio, attualmente impegnato in una saga mozzafiato in Resurrection of Magneto.

Insieme, libereranno il pieno potenziale di Natasha Romanoff come guerriera simbionte, proprio in vista di Venom War, l’evento simbiotico che verrà lanciato nel corso dell’anno e che vedrà ogni personaggio dotato di simbionte scegliere da che parte stare in un conflitto esplosivo tra il duo Venom padre e figlio, Eddie e Dylan Brock!

One of Marvel’s deadliest Avengers evolves into a lethal symbiote hero. ‘Black Widow: Venomous’ arrives this July. Learn more now: https://t.co/DVJCsaT7WD pic.twitter.com/JJYAQcq7pv — Black Widow (@theblackwidow) April 1, 2024

Il morso della Vedova è velenoso! Natasha Romanoff, la famigerata spia nota come Black Widow, non aveva previsto di legarsi a un simbionte alieno. Ma una buona spia lavora con tutti gli strumenti a sua disposizione, e quando una delle armi più potenti e versatili dell’universo ti arriva in grembo… la prendi. Ora deve solo capire come lavorare con un’arma che ha le sue pulsioni e i suoi desideri. Questa storia ridefinirà il rapporto di Black Widow con il suo simbionte e porrà le basi per la sua apparizione in Venom War!

Erica Schultz è entusiasta di scrivere l’iconica spia russa:

“Chi non vorrebbe scrivere Natasha Romanoff? E con un simbionte così figo, non ci voleva molto per convincermi. L’arte di Luciano Vecchio è davvero straordinaria. È stato così divertente approfondire le tecniche di spionaggio di Nat, e potreste semplicemente imparare qualcosa di nuovo su di lei”.