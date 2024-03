Danny Ketch, Ghost Rider: Sangue e Vendetta | Recensione

Tobia Brunello 2024-03-30T17:00:14+01:00 Autori: Howard Mackie, Daniel Picciotto Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Stati Uniti Prezzo: € 18,00 Cartonato a colori 17X26 – 104 pagine Data di pubblicazione: 18/01/2023

Anche lo Spirito della Vendetta riceve una delle varie miniserie “retrò” prodotte dalla Marvel negli ultimi tempi, tornando al periodo in cui l’ospite del Ghost Rider era Danny Ketch.

Com Danny Ketch, Ghost Rider: Sangue e Vendetta torniamo quindi agli anni ‘90, quando il rilancio del motociclista infernale firmato da Howard Mackie, Javier Saltares e Mark Texeira trasformò un personaggio ormai dimenticato dopo l’ondata horror degli anni ‘70 in una delle punte di diamante della Marvel, uno di quei personaggi che insieme a Spider-Man, Wolverine e Punisher imperversavano in decine di copertine ogni mese.

Il segreto del rilancio di Ghost Rider risiedeva nel fatto che il personaggio era stato ricreato da zero, con un nuovo alter ego umano, Danny Ketch, una moto dal design più moderno, un look più aggressivo con borchie e spuntoni e soprattutto nuovi poteri: le caratteristiche catene e soprattutto lo “Sguardo della Vendetta”, che condannava i nemici del Rider a rivivere il dolore che avevano provocato agli innocenti.

Non a caso, quando inevitabilmente si è tornati al Ghost Rider originale, Johnny Blaze, questi nuovi poteri sono stati mantenuti anche in tutte le altre incarnazioni dello Spirito della Vendetta.

Nella miniserie in quattro capitoli raccolta in questo volume Howard Mackie torna al periodo d’oro del suo Ghost Rider, ovvero quando Danny Ketch faceva spesso squadra con un Johnny Blaze ormai libero dallo Spirito della Vendetta ma armata di un fucile caricato a fuoco infernale, e diretto nelle sue attività da Ghost Rider dal misterioso Custode del cimitero di Cypress Hill.

Ci sono un po’ tutti gli elementi di quel periodo d’oro di Ghost Rider: nemici dal design accattivante e dall’aura di mistero (il Broker e il Padrone), un paio di nemesi ricorrenti (Blackout e lo Spaventapasseri), la fidanzata di Danny, Stacy Nolan, e la moglie e i figli di Johnny Blaze ostaggi dei cattivi… Ma proprio come tutto quel periodo narrativo, la storia non riesce a mantenere le promesse, sgonfiandosi nel finale in una risoluzione decisamente insoddisfacente rispetto a come si era montata. Chi ha vissuto quegli anni apprezzerà i riferimenti a vari angoli del Marvel Universe, dal Massacro Mutante al gangster Jimmy Six che sarebbe stato una presenza ricorrente sulle pagine di Spider-Man, ma nel complesso il tutto sembra molto più intrigante di quanto si rivela poi.

I disegni dell’argentino Daniel Picciotto sono molto buoni nel primo capitolo, ma vanno a scemare un po’ di qualità con il passare delle pagine, e mancano un po’ di quel fattore “coolness” tipico degli anni ‘90, contribuendo a rendere la storia un po’ troppo anonima.