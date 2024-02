Tornano in scena i Figli della Mezzanotte in Midnight Sons: Blood Hunt

Quando cala la notte eterna e i vampiri dilagano in tutto il mondo, l’ultima linea di difesa del Marvel Universe contro il soprannaturale si riunisce in Midnight Sons: Blood Hunt, che vede tornare in scena i Figli della Mezzanotte degli anni ‘90.

Scritta dall’attuale sceneggiatore di Blade Bryan Hill e disegnata da Germán Peralta (Loki), la miniserie tie-in di tre numeri nascerà direttamente dagli sconvolgenti eventi di Blood Hunt #1. Con Blade, Johhny Blaze, Danny Ketch, Victoria Montesi e altri ancora, la missione critica di questa squadra iconica non si limiterà a massacrare l’invasione dei vampiri, ma sarà anche costretta a versare tragicamente il sangue di uno di loro!

Cue the fangs, fire, and penance! Marvel’s original group of supernatural heroes reunite in ‘Midnight Sons: Blood Hunt,’ coming this May. Learn more: https://t.co/1tISPtDHI7 pic.twitter.com/iaS83cqQCk — Marvel Entertainment (@Marvel) February 14, 2024

Il ritorno dei Figli della Mezzanotte! Cosa si ottiene incrociando due Ghost Rider, un diurno, i loro amici cacciatori di soprannaturali e un’orda di vampiri che brulica sulla Terra? Un sacco di zanne, fuoco e penitenza… Non perdetevi i Midnight Sons originali che si riuniscono per affrontare la sconvolgente minaccia scatenata in Blood Hunt!

Midnight Sons: Blood Hunt va a sostituire idealmente la serie regolare di Blade, sempre scritta da Bryan Hill, che dovrebbe concludersi con il decimo numero e la fine della lotta tra il diurno e l’entità demoniaca nota come Adana.

Ecco le dichiarazioni dello sceneggiatore Bryan Hill:

“FINALMENTE, il mondo si rende conto che sono un ‘tipo da horror’ e ne sono grato. Lavorare con Blade è stato uno spasso, e quello che sto facendo con Midnight Sons è forse ancora più feroce di quello. Questo evento è davvero eccitante, l’hype è reale e quello che ho in programma spero soddisferà i fan dell’azione… e del terrore”.

Dal canto suo il disegnatore German Peralta ha aggiunto:

“Sono davvero entusiasta di far parte di questo crossover, soprattutto perché adoro il mix tra supereroi e horror: le possibilità sono infinite. In questo caso particolare, ho la possibilità di disegnare i più bei personaggi Marvel, è uno dei punti salienti di questo progetto: Blade, Ghost Rider e, naturalmente, molti altri che non posso nominare! È sempre un piacere trovarsi di fronte a una nuova sfida quando si è liberi di giocare usando inchiostri e diversi tipi di texture per creare ambienti e personaggi oscuri. Spero che i lettori si divertano quanto me”.