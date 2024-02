È morto Paul Neary, artista britannico ed ex Editor in Chief di Marvel UK

Paul Neary, artista di lungo corso dei fumetti DC e Marvel, forse più noto per le sue collaborazioni con artisti britannici iconici come Alan Davis e Bryan Hitch, nonché Editor-in-Chief della Marvel UK in due diverse occasioni (compreso un leggendario periodo di boom nei primi anni Novanta), si è spento all’età di 74 anni a causa di una lunga malattia.

Neary ha fatto il suo ingresso nel mondo dei fumetti nei primi anni ’70 sulle famose riviste horror in bianco e nero della Warren Publishing, Eerie, Creepy e Vampirella. Lavorando principalmente su Eerie, Paul Neary disegnò regolarmente storie per la serie per circa quattro anni, dal 1972 al 1976. Alla fine degli anni Settanta, Dez Skinn divenne caporedattore della Marvel UK e, mentre all’epoca l’azienda era nota soprattutto per la ristampa di fumetti americani, a Skinn fu data la libertà di realizzare molto più materiale inedito utilizzando creatori britannici (i caporedattori precedenti, in particolare Neil Tennant, avevano lentamente iniziato a lavorare anche su materiale originale, come la serie originale di Captain Britain, ma questo fu comunque un cambiamento importante). Neary è stato uno degli artisti chiave di questa nuova versione della Marvel UK, disegnando la serie settimanale di Hulk, lanciata in concomitanza con l’allora popolarissima serie televisiva Incredible Hulk.

Quando Skinn lasciò l’azienda nel 1980, Neary divenne Editor in Chief. Neary iniziò a scrivere storie originali di Doctor Who per Marvel UK, ma l’aspetto di gran lunga più memorabile del suo periodo iniziale come caporedattore fu quando assunse Alan Davis per rinnovare Capitan Bretagna, disegnando anche un costume nuovo di zecca per il supereroe. Neary avrebbe poi assunto Alan Moore per scrivere Captain Britain, dando a Moore uno dei suoi primi incarichi regolari di scrittura di fumetti.

Neary non rimase a lungo nel settore editoriale, poiché all’inizio degli anni Ottanta Marvel e DC reclutarono numerosi artisti britannici. Neary lasciò quindi la Marvel UK per concludere Ka-Zar the Savage nel 1984 e per iniziare un lungo periodo come artista di Captain America nello stesso anno, lavorando con gli scrittori J.M. DeMatteis e Mark Gruenwald. Durante questo periodo, Neary ha contribuito a creare la figlia di Teschio Rosso, Sin, oltre a una serie di nuovi personaggi importanti, come l’anarchico Flag-Smasher, alcuni membri della Serpent Society (tra cui Diamondback, che in seguito si sarebbe redenta e sarebbe diventato un interesse amoroso di lunga data per Capitan America) e il supercriminale assassino noto come il Flagello.

Anche il vecchio collaboratore di Neary, Alan Davis, era stato portato nei fumetti americani, lavorando a Batman e agli Outsiders. Inizialmente Davis inchiostrava lui stesso, ma in seguito chiese a Neary di unirsi a lui come inchiostratore, e così Neary divenne l’inchiostratore di Davis su Batman e Outsiders, e poi dell’iconica run di Davis su Detective Comics con lo scrittore di Outsiders, Mike W. Barr (Neary continuò a lavorare per la Marvel su Thing, Capitan America e Fury vs. S.H.I.E.L.D. durante questo periodo).

Alan Davis e Paul Neary sono diventati un team artistico iconico. Si trasferirono poi alla Marvel, dove lanciarono Excalibur con lo scrittore Chris Claremont e vinsero l’Eisner Award 1989 come miglior team artistico per il loro lavoro.

Nel 1990, Paul Neary tornò alla Marvel UK come redattore capo, e il suo secondo periodo come Editor in Chief coincise con un grande boom di vendite di fumetti di supereroi, con la serie interconnessa di titoli Marvel UK realizzata da talenti assunti da Neary come Dan Abnett, Liam Sharp, Carlos Pacheco, Salvador Larroca, Gary Frank (Neary diede a Pacheco, Larroca e Frank i loro primi lavori di fumetti di supereroi mainstream) e Bryan Hitch, che vendettero tutti alla grande. Neary ha diretto una rivisitazione di Death’s Head, Death’s Head II, il cui primo numero ha venduto circa un milione di copie!

Purtroppo, come spesso accade, il boom fu seguito da un fallimento e la Marvel UK fallì nel 1995.

Neary tornò a inchiostrare, lavorando di nuovo con Davis, ma anche con Bryan Hitch, compresa la leggendaria serie originale Authority del 1999, realizzata da Warren Ellis, Hitch e Neary.

Con Hitch e Laura Martin passa poi alla JLA, con il classico one-shot over-size JLA: Heaven’s Ladder.

Nel 2002, Neary si è unito a Hitch per la metà della storica run di Hitch con Mark Millar su Ultimates per la Marvel (la fine del primo volume e poi tutto Ultimates 2).

Negli ultimi anni Neary ha inchiostrato diversi progetti per Hitch, tra cui una storia di Authority per il Wildstorm 30th Anniversary Special del 2022.