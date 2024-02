Blood Hunt: Dracula si allea con la figlia di Blade

Dracula avrà un ruolo centrale nella serie principale di Blood Hunt realizzata da Jed MacKay e Pepe Larraz, ma sarà protagonista anche di un’altra miniserie personale.

In Dracula: Blood Hunt, una serie limitata in tre numeri dello scrittore Danny Lore (Bloodline: Daughter of Blade) e del disegnatore Vincenzo Carratù (Dead X-Men) vedremo il signore dei vampiri allearsi con nientemeno che la figlia della sua più grande nemesi: Bloodline, la figlia di Blade!

Dopo la sua serie limitata di successo dello scorso anno e le sue recenti apparizioni in Miles Morales: Spider-Man, Brielle Brooks è al centro della scena e la sua eredità familiare unica la rende un giocatore chiave nel prossimo evento crossover. I vampiri sono più forti che mai e il destino di questa giovane cacciatrice è sempre stato scritto nel sangue. Ora, il co-creatore Danny Lore torna per portare Brielle al suo destino finale: nelle mani di Dracula!

TUTTI SI INCHINERANNO AL SIGNORE DEI VAMPIRI! Blade è la nemesi principale di Dracula: il più formidabile cacciatore di vampiri del mondo. Blade è il padre di Brielle Brooks: l’uomo che la sta addestrando a seguire le sue orme. Durante Blood Hunt, quando il giorno è notte e tutto non è come sembra, questi nemici potrebbero trovare i loro interessi – anche se per poco – allineati… per il destino dell’umanità?!

The Lord of Vampires takes the daughter of Blade under his wing in #MarvelComics‘ ‘Dracula: Blood Hunt,’ coming this May. Learn more: https://t.co/RSyBSRPXEz pic.twitter.com/d0Gd3FX54Z — Marvel Entertainment (@Marvel) February 13, 2024

Danny Lore è entusiasta di tornare a scrivere Brielle e metterla a fianco di Dracula e del più largo Marvel Universe:

“Una delle cose più interessanti di Dracula, per me, è che non ragiona con il tempo dei mortali e, per questo, i suoi piani tendono a essere oscuri e pieni di schemi. In questo momento, il suo obiettivo è tenere Brielle al sicuro, ma cosa significa proteggere la figlia della più grande spina nel fianco? E perché? Nelle prime fasi della storia di un personaggio Marvel, uno dei momenti più importanti è quando il loro mondo si allarga per includere il resto del loro universo. Nella sua origine, abbiamo portato il mondo della magia e del soprannaturale a casa di Brielle, e sono felicissima di far parte di portare LEI nel mondo dei mantelli e dei supereroi”.

Vincenzo Carratù ha aggiunto:

“Sono ovviamente molto emozionato di far parte di questo crossover guidato da Pepe Larraz, uno degli artisti più importanti di tutta la nostra generazione. Sono molto grato ai miei editori per avermi dato la possibilità di farne parte. Adoro disegnare i mostri e Dracula è il principe di tutti i mostri. È sempre divertente poter disegnare una battaglia tra vampiri perché ti permettono di fare cose che non si possono fare con le anatomie normali e Dracula è la ciliegina sulla torta!”.

Si tratta della quarta miniserie tie-in di Blood Hunt rivelata su un totale di otto, a cui si aggiungeranno anche sei one-shot (di cui quattro strettamente collegati) e il coinvolgimento sette serie regolari (tra cui possiamo essere praticamente certi di Blade, Avengers, Doctor Strange e Vengeance of Moon Knight).