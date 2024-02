Blood Hunters, l’antologia degli eroi Marvel contro i vampiri

A maggio, una nuova miniserie antologica offrirà emozionanti storie ambientate sullo sfondo di Blood Hunt, compreso il debutto di una nuova super-squadra: i Blood Hunters.

La lunga notte sta arrivando e quando arriverà, tutti gli eroi dell’Universo Marvel dovranno affrontare il brutale assalto dei vampiri!

Oltre a una serie di serie limitate e one-shot, Blood Hunt di Jed MacKay e Pepe Larraz si espanderà anche in una serie antologica di quattro numeri che esplorerà l’intera portata di quest’ultimo sconvolgente evento crossover Marvel: Blood Hunters!

Dagger forms a team of fantastic fang hunters, Hawkeye stands against the hordes, and more in #MarvelComics’ ‘Blood Hunters,’ arriving this May: https://t.co/QUd560258E pic.twitter.com/ciBRMo5PDT

— Marvel Entertainment (@Marvel) February 13, 2024