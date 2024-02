Hickman racconta l’ultima battaglia del Dr Destino contro Galactus

Il Dr Destino è il villain più affascinante e caparbio dell’Universo Marvel, ma a maggio combatterà la sua battaglia finale nello speciale one-shot Doom firmato da Jonathan Hickman e Sanford Greene.

Questo one-shot mozzafiato, realizzato da due dei talenti più strabilianti del settore, mostrerà una battaglia sconvolgente tra il Dr Destino e Galactus! Testimonianza senza tempo dell’inarrivabile arroganza, determinazione e autoconservazione di Destino, DOOM #1 racchiuderà tutto ciò che rende il Dr Destino uno dei più grandi cattivi della cultura pop in una saga standalone perfetta per tutti i fan. Victor von Doom si allea con una delle pochissime persone che rispetta, la sua figlioccia Valeria Richards, per salvare tutto ciò che è e per cercare di raggiungere uno status cosmico che ha sempre e solo sognato!

Experience a visionary new take on Marvel’s most iconic villain in Jonathan Hickman and @sanfordgreene’s ‘Doom’ #1, coming this May. Learn more: https://t.co/q667zi5iuA pic.twitter.com/NzmtOrokCe

