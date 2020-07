I Fantastici Quattro – le storie fondamentali da recuperare

Nerd della prima ora, smanettavo con il Commodore 64 quando il gioco più in voga era Pitfall e al cinema si andava a vedere Guerre Stellari di George Lucas. Sono tra quelli che Hulk l'hanno visto in TV interpretato dal testosteronico Lou Ferrigno in calzamaglia verde. Per me Corno era sinonimo di albo a fumetti. E proprio i comics sono la mia passione, da sempre.